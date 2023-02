Presso la sede di ACI Milano è stata presentata la nuova LMH Tipo 6 targata Isotta Fraschini. La casa milanese si prepara per il ritorno alle competizioni dopo oltre un secolo. Il debutto previsto è per la 6h di Monza, in programma a luglio come quinto round del La casa milanese si prepara per il ritorno alle competizioni dopo oltre un secolo. Il debutto previsto è per la 6h di Monza, in programma a luglio come quinto round del FIA World Endurance Championship.

La realtà lombarda è di fatto il secondo costruttore italiano presente al Mondiale dopo Ferrari che con Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac, Glickenhaus e Glickenhaus si darà battaglia dal prossimo mese a Sebring per il primo atto del 2023.

Isotta Fraschini, appuntamento a luglio a Monza

Il modello è stato realizzato in Italia grazie alla stretta collaborazione avuta con Michelotto, struttura che ha creduto nel progetto insieme a Vector Sport. I britannici, regolarmente iscritti al FIA WEC 2023 in LMP2 con Ryan Cullen, Gabriel Aubry e Matthias Kaiser avranno un doppio impegno nei prossimi mesi in vista dell’appuntamento di luglio nel tempio della velocità.

Attendiamo ora di vedere in pista il modello di Isotta Fraschini, il tracciato di Monza potrebbe presto accogliere dei test in vista dello storico debutto. Non ci sono conferme ufficiali in merito, il brand italiano inizierà presto l’azione in pista e presenterà gara per gara la propria partecipazione al FIA WEC.

Nel corso della presentazione il Presidente Alessandro Fassina ha annunciato un piano d’azione di ben 100 milioni di Euro. Verranno prodotte anche 50 esemplari in 5 anni di specifiche Tipo 6, inedita vettura sportiva biposto che sarà destinata ad un pubblico selezionato.

Claudio Berro, direttore del Mororsport di Isotta Fraschini, ha affermato in merito: “Oggi, siamo esattamente dove avevamo previsto 4 mesi fa quando abbiamo annunciato che Isotta Fraschini sarebbe tornata e che lo avrebbe fatto, secondo tradizione, con una

vettura da corsa. La tipo 6 LMH Competizione è adesso nella sua configurazione completa e reale. Le intenzioni per la stagione 2023, restano quelle di competere nel campionato WEC 2023 con la formula “gara per gara” non appena la vettura sarà omologata dalla FIA”.

Luca Pellegrini