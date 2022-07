Gimmi Bruni è pronto per dare battaglia nel tempio della velocità in occasione della 6h di Monza, quarto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Il nostro connazionale si prepara per il week-end casalingo con il chiaro intento di confermarsi al comando della classifica generale della GTE PRO.

Replicare quanto fatto sul ‘Circuit de la Sarthe’ non sarà facile per Porsche, casa che per ora vanta due successi nelle prime tre apparizioni di questo 2022. La vettura #91 di Bruni è al momento in cima alla graduatoria genale con 84 punti contro gli 81 della gemella #92 ed i 79 della Ferrari 488 GTE #51 di Pier Guidi/Calado.

L’ex campione del mondo non potrà fare affidamento sul fidato teammate Richard Lietz, assente dalla competizione italiana in seguito alla positività al COVID-19. Il francese Fred Mako rimpiazzerà l’austriaco per il round brianzolo dopo aver corso come terzo uomo a Le Mans.

‘Gimmi’ ha rilasciato ai nostri microfoni: “Ferrari e Corvette sono temibili a Monza, il cambio del Balance of Performance non ci ha aiutato. Non ho avuto modo di provare la nuova LMDh o la GT3 che debutterà il prossimo anno”.

L’italiano non rientra al momento tra coloro che sono stati per rappresentare la casa teutonica sulle due auto ufficiali. Non vi sono, invece, informazioni sui team privati come JOTA che dal 2023 rappresenteranno al casa teutonica nel FIA WEC.

Il #77 dell’European Le Mans Series per quanto riguarda la GTE ha concluso con una considerazione in merito alla 24h dello scorso giugno, la prima conquistata con Porsche. “Ogni Le Mans è speciale, questa è stata molto bella. Peccato che dal 2023 spariranno le GTE PRO, preferivo avere una situazione come accade nell’IMSA”.

ACO e FIA hanno infatti deciso di abolire dal prossimo anno la classe PRO tra le GT per il FIA WEC. Solo degli equipaggi PRO-Am saranno ammessi sulle piste di tutto il mondo con le GTE, auto che dal 2024 cederanno il passo alle GT3.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo