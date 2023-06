Ferrari e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 vincono l’edizione 2023 della 24h Le Mans. I due italiani ed il britannico riportano a Maranello un trofeo che mancava dal 1965, una vittoria incredibile ottenuta battendo dopo una lunghissima lotta la Toyota #8 di Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley.

La Rossa torna a vincere in Francia a 50 anni di distanza dall’ultima prova disputata nel mondo dei prototipi. Il marchio di Maranello trionfa precedendo sotto la bandiera a scacchi il marchio nipponico, sconfitto definitivamente ad 1h e 30 dalla fine dopo un testa coda in quel di ‘Arnage’. Cadillac Racing completa il podio con Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook (Cadillac Racing #2).

Dopo una lunghissima pausa, Ferrari torna a vincere a Le Mans. La Rossa interrompe il dominio di Toyota con la nuova 499P, il marchio tricolore completa al meglio un week-end perfetto che è durato dalle libere alle qualifiche.

Toyota ha tentato il tutto per tutto con Ryo Hirakawa, il giapponese ha commesso un errore ad ‘Arnage’ mettendo fine ad ogni ipotetico dubbio sul vincitore della 24h del centenario. Toyota ha dovuto fermarsi ai box, Ferrari ha allungato verso una storica affermazione. Cadillac Racing completa in terza piazza con l’auto #2 che regolarmente partecipa a tutte le tappe del Mondiale, mentre la gemella #3 si è dovuta accontentare della quarta posizione davanti alla seconda Rossa #50.

Drama! The #8 in second place, edging up behind the Ferrari #51, has hit the barrier at Arnage! #LeMansCentenary | @TGR_WEC pic.twitter.com/Fib3wv9HP6

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023