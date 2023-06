Saranno otto le competizioni che comporranno la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Imola rimpiazza Monza ad aprile, Sebring cede nuovamente il testimone al Circuit of The Americas che insieme ad Interlagos torneranno ad accogliere la categoria.

Portimao out, Lusail entra tra i ritorni. Imola c’è

Portimao non è più presente nei piani del Mondiale come previsto, mentre Lusail accoglierà come noto l’opening round della stagione oltre al Prologue. La pista mediorientale precederà Imola che per la prima volta ospiterà il WEC dopo aver accolto diverse edizioni dell’European Le Mans Series.

Il tracciato che sorge sulle rive del Santerno sarà protagonista nel fine settimana del 21 aprile, qualche settimana prima del round di Spa-Francorchamps (Belgio). La trasferta italiana lascia la propria collocazione estiva per spostarsi in primavera con un leggero anticipo rispetto la 24h du Mans.

Un importante doubleheader tra USA e Brasile

L’estate sarà caldissimo con un doubleheader tra USA e Brasile. Il COTA torna con forza nel campionato del Mondo rimpiazzando definitivamente Sebring. Prima degli USA ci sarà il Brasile che dopo differenti annate ha la chance di riavere un evento ad Interlagos.

La pista di San Paolo che accoglie regolarmente anche il Mondiale di F1 è stata presente per tre volte nei piani del WEC, l’ultima nel 2014. Si concluderà la stagione tra Fuji (Giappone) e Bahrain, l’ultima manifestazione è prevista per il fine settimana del 2 novembre.

Mohammed ben Sulayem, Presidente della FIA, ha affermato in merito: “È sempre incoraggiante vedere crescere i campionati FIA. L’annuncio del FIA World Endurance Championship 2024 è un altro sviluppo positivo all’interno della serie. Per il 2024, il calendario si espande sia nel numero di gare che, cosa più importante, nella diversità geografica, portando il WEC a più persone”.

Calendario FIA WEC 2024

Lusail – 2 marzo Imola – 21 aprile Spa – 11 maggio 24h du Mans- 15/16 giugno San Paolo – 14 luglio COTA – 1 settembre Fuji – 15 settembre Bahrain – 2 novembre

Luca Pellegrini – Da Le Mans