Toyota mette in bacheca l’ultima pole dell’anno al termine delle qualifiche della 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship. Brendon Hartley svetta con il brand giapponese, mentre Gimmi Bruni primeggia in GTE PRO con Porsche.

WEC, Bahrain qualifiche: punto extra per Toyota

Brendon Hartley (Toyota #8) ha messo in bacheca l’ultima pole della stagione per quanto riguarda il FIA WEC 2022. Il neozelandese non ha lasciato scampo ai rivali conquistando la prima casella della griglia con ben 8 decimi di scarto sulla Peugeot #93 di Paul Di Resta.

L’ex vincitore della 24h Le Mans diventa automaticamente il leader del campionato sull’Alpine #36 che con il francese Matthieu Vaxiviere non ha saputo fare meglio del quinto posto overall. Terza piazza, invece, per Mike Conway (Toyota #7) davanti a Gustavo Menezes (Peugeot #94).

LMP2, Bahrain qualifiche. Nato all’ultimo beffa Stevens

Un ultimo giro perfetto regala la pole in LMP2 al transalpino Norman Nato (Realteam by WRT #41). Will Stevens (JOTA #38) e Filipe Albuquerque (United #22) hanno dovuto accontentarsi della seconda e della terza piazza davanti alla vettura #88 di Alessio Rovera.

Il portacolori di AF Corse si conferma nella speciale categoria PRO-Am, mentre dobbiamo scendere in ottava posizione per trovare Robin Frijns (WRT #31). Difficile sessione anche per Prema, 10mo posto infatti per la squadra italiana con Louis Déletraz.

GTE PRO, Bahrain qualifiche: Bruni firma l’ultima pole

Seconda pole-position stagionale per Gimmi Bruni (Porsche #91) nel FIA World Endurance Championship 2022 sotto i riflettori di Manama. Il vincitore dell’ELMS 2022 ha primeggiato ancora in GTE PRO precedendo il connazionale Antonio Fuoco (AF Corse #52).

Terza piazza per Michael Christensen (Porsche #92) davanti ad Alessandro Pier Guidi (AF Corse #51), diretti pretendenti per il championship decider sotto i riflettori arabi. Attenzione però anche al già citato Bruni, pienamente in corsa per il campionato anche grazie all’extra punteggio che viene garantito a questa prova.

#WEC – POLE for the No. 91 #Porsche #911RSR! @GianmariaBruni sets the fastest laptime in GTE-Pro qualifying with @ChristensenMK (No. 92) in P3. Christian Ried in the No. 77 @ProtonRacing qualifies the best customer car in GTE-Am class for starting position 3 pic.twitter.com/pvniWH6mFO — Porsche Motorsport (@PorscheRaces) November 11, 2022

GTE-Am, Bahrain qualifiche: Bovy regina contro il cronometro

Sarah Bovy regna ancora contro il cronometro replicando quando realizzato a Monza. La belga di Ferrari (Iron Dames #83) ha messo tutti in riga imponendo un gap di quasi mezzo secondo all’Aston Martin #33 di TF Sport affidata all’esperto Ben Keating.

Il leader della GTE-Am alla vigilia dell’ultimo evento scatterà in prima fila davanti a tedesco Christian Ried (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche) e l’elvetico Nicolas Leutwiler (Project 1 #46/Porsche). Più attardati gli altri protagonisti compresa l’Aston Martin #98 di Paul Dalla Lana (Northwest AMR).

Appuntamento a domani alle 12.00 per una prova da non perdere, l’ultima della stagione.

