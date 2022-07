Alex Lynn è presente a Monza per la 6h del FIA World Endurance Championship. Il britannico ha espresso la propria opinione ai nostri microfoni in merito alla stagione in corso, un piccolo antipasto verso il programma del 2023.

L’ex protagonista della FIA F2 ha rilasciato ai nostri microfoni. “Sono contento della prima parte dell’anno, siamo stati abbastanza competitivi. Nelle ultime due manifestazioni non siamo riusciti ad arrivare al risultato, ma il passo era molto buono. Il campionato è ancora molto serrato. Mi aspetto una gara molto incerta, il gap è ridotto tra le varie auto ed il traffico potrebbe essere un problema”.

Non poteva mancare un commento sull’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ricordiamo infatti l’impegno di Lynn con Bamber a bordo della vettura #02 di Cadillac Racing. “Abbiamo avuto dei momenti sfortunati. Acura è veloce in qualsiasi pista, la #60 di Shank Racing è molto costante. Obiettivamente penso che per il titolo sia una questione tra le due Acura. Tutti restano in lotta matematicamente fino all’ultima corsa, ma è chiaro che dobbiamo recuperare”.

Alex Lynn ci ha confermato che sarà presente nel gruppo di piloti che piloteranno tra IMSA e WEC la nuova Cadillac LMDh che debutterà il prossimo gennaio alla Rolex 24 at Daytona. “Si, sarò nella classe regina. Abbiamo concluso i primi chilometri in pista e non vedo l’ora di correre. Ho fatto dei giri al simulatore, è un’auto molto interessante che non ha eguali con LMP2, LMP1 o DPi. Al momento non ho delle preferenze tra IMSA o WEC per il 2023, vedremo cosa deciderà il team”.

Il #02 dell’IMSA WTSC, vincitore della Sebring 12h, è uno dei primi ad avere la certezza di un programma con GM nella classe regina dell’endurance globale. Attendiamo di scoprire nei prossimi giorni altri dettagli su quest’altro inedito prototipo che per ora ci ha dato poche informazioni.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo