Tutto è pronto della 6h di Spa-Francorchamps, secondo atto del FIA World Endurance Championship dopo le emozioni della 1000 Miles of Sebring dello scorso marzo. Saranno 37 le auto presenti in pista, quattro per la classe regina visto il noto forfait di Peugeot Sport che dovremmo ritrovare per la 6h di Monza di luglio.

6h Spa-Francorchamps: Alpine cerca il bis, Toyota a caccia di rivincita

Nella speranza di vedere più battaglia in pista Alpine è pronta per confermarsi al top in quel di Spa-Francorchamps. Una distanza minore rispetto al round americano potrebbe aiutare la causa dei francesi che si ripresentano al via con Nicolas Lapierre/ Matthieu Vaxivière/André Negrão #36.

Confermati anche gli equipaggi del marchio giapponese con Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley #8 e Kamui Kobayashi/Mike Conway/José Maria Lopez #7.

Non dimentichiamoci di Glickenhaus che in casa ha colto il primo podio overall con Olivier Pla/Romain Dumas/ Ryan Briscoe #708. Non ci sono novità in merito alla seconda auto che dovrebbe tornare per la 24h Le Mans, indetta a giugno come da tradizione.

LMP2, United contro tutti, WRT approda in casa

United Autosports ha vinto la prova di Sebring del FIA WEC. Josh Pierson/Oliver Jarvis #22 sono pronti per tornare al vertice insieme ad Alex Lynn, britannico che in quel di Sebring è stato rimpiazzato da Paul Di Resta. Ricordiamo che l’inglese non ha potuto affrontare la prova americana in seguito all’impegno con Cadillac Racing nella 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, prova vinta con Bamber/Jani.

L’Oreca 07 Gibson #23 condivide il box con Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Will Owen #22, attesi a dare battaglia nella casa di WRT. Due auto rappresenteranno la compagine di Vincent Vosse, in scena con Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast #31 e Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato (Realteam by WRT #41).

Per la prima tappa nel ‘Vecchio Continentale’ attenzione anche a Robert Kubica/Louis Deletraz /Lorenzo Colombo, alfieri di PREMA #9 che hanno mostrato un ottimo passo in quel di Sebring. Non dimentichiamoci di JOTA, rispettivamente rappresentata da Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens #38 e Oliver Rasmussen/Edward Jones /Jonathan Aberdein #28.

6h Spa-Francorchamps: Vector Sport e Penske pronti per rifarsi

Vector Sport e Penske guidano la lista di coloro che proveranno a dimenticare la prima uscita stagionale. I britannici ritrovano Sébastien Bourdais, assente in LMP2 nell’opening round per il medesimo motivo di Lynn. Il francese raggiunge Nico Müller/Ryan Cullen sull’Oreca #10, mentre gli americani faranno nuovamente affidamento su Dane Cameron/Emmanuel Collard/Felipe Nasr.

Seconda volta nelle Ardenne in pochi mesi, la prima con una LMP2, per Sébastien Ogier, alfiere di Richard Mille Racing #1 con Lilou Wadoux/Charles Milesi. Alex Brundle, positivo al COVID-19 e di conseguenza assente in Florida, raggiungerà Kuba Smiechowski/Esteban Gutiérrez con i polacchi di Inter Europol Competition #34 , mentre cresce l’attesa per vedere se François Perrodo/Alessio Rovera/Nicklas Nielsen resteranno al top con AF Corse #83 nella LMP2 PRO/Am.

GTE PRO, Ferrari attesa nella mischia

Porsche e Corvette aspettano Ferrari, assente per un mix di fattori a Sebring. Alessandro Pier Guidi/James Calado #51 e Miguel Molina/Antonio Fuoco #52 si alterneranno sulle due vetture ufficiali legate alla casa di Maranello, pronte per sfidare le due Porsche e la Corvette #64 di Tommy Milner/Nick Tandy.

Secondo anno in Belgio per il marchio americano, battuto in casa dalla coppia formata da Kevin Estre/ Michael Christensen #92. Il francese ed il danese divideranno nuovamente il box con Richard Lietz/Gimmi Bruni #91, a podio in North America.

6h Spa-Francorchamps: GTE-Am, Aston Martin tenta di confermarsi

Aston Martin ha letteralmente dominato la scena in quel di Sebring nella prima prova del WEC in GTE-Am. Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim ( Northwest AMR #98) e Ben Keating/Henrique Chaves /Marco Sorensen (TF Sport #33) torneranno in Belgio con il chiaro intento di mantenersi al vertice in una gara che in ogni caso avrà un punteggio inferiore rispetto al round americano.

Christian Ried/Harry Tincknell/Seb Priaulx (Dempsey-Proton Racing #77) e Matteo Cairoli/Mikkel O.Pedersen /Nicolas Leutwiler ( Project 1 #46) sono le due principali realtà per Porsche in quel di Spa, casa che ritroverà Michael Wainwright/Ben Barker/Riccardo Pera (GR Racing #86).

Occhi puntati ovviamente anche su Ferrari con Iron Lynk ed AF Corse, rispettivamente con Claudio Schiavoni /Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella #61 e Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Nick Cassidy #54. Confermata, invece, la partecipazione di Simon Mann/Christoph Ulrich/ Toni Vilander ( AF Corse #21) e Franck Dezoteux/Pierre Ragues/Gabriel Aubry (Spirit of Race #71).

Come accaduto negli ultimi anni la gara si terrà sabato e non domenica sulla canonica distanza delle 6h.

Luca Pellegrini