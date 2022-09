Doppietta Toyota nelle qualifiche della 6h del Fuji, penultimo atto del FIA World Endurance Championship. I padroni di casa primeggiano con la GR010 HYBRID #7 davanti alla gemella #8, mentre Porsche festeggia in GTE PRO davanti alla Ferrari.

6h Fuji qualifiche, Hypercar: Kobayashi in vetta

Kobayashi svetta nelle qualifiche del Fuji con il tempo di 1.31.649 con solo 20 millesimi sul neozelandese Brendon Hartley. I due ex piloti di F1 hanno avuto la meglio sull’Alpine #36 di Matthieu Vaxivière e sulle due Peugoet ufficiali, rispettivamente in scena con Jean-Eric Vergne #93 e Loïc Duval #94.

Il plurivincitore della FIA Formula E ha tentato di impensierire i rivali nel turno odierno insieme all’ex vincitore della 24h Le Mans, una missione in parte riuscita. I transalpini guardano hanno completato con meno di 1 secondo dalla vetta, un dato positivo al secondo week-end ufficiale dopo lo storico debutto di Monza.

LMP2: Da Costa riporta in pole JOTA

JOTA scatterà dalla prima casella del gruppo in LMP2 grazie all’ottima prestazione da parte di Antonio Felix Da Costa. Qualifica perfetta per l’esperto portoghese, abile ad avere la meglio sull’Oreca 07 Gibson #83 di AF Corse affidata al danese Nicklas Nielsen.

L’olandese Robin Frijns (WRT #31) ha avuto la meglio sull’austriaco Ferdinand Habsburg (Realteam by WRT #41) ed il francese Sébastien Bourdais (Vector Sport #10). United Autosports USA #22 occuperà la sesta posizione del gruppo davanti alla gemella #23, mentre dobbiamo scendere fino alla nona piazza per PREMA.

Porsche strikes first! Michael Christensen puts the Porsche No.92 on pole position of the GTE class in 1:36.371.#WEC #6HFuji @PorscheRaces pic.twitter.com/x87SfKXfZS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 10, 2022

6h Fuji qualifiche, GTE PRO: Porsche al top con Christensen

Michael Christensen ha siglato la pole-position per la 6h del Fuji nella classe GTE PRO. Il danese di Porsche Motorsport #92 ha fermato il cronometro in 1.36.371 con 195 millesimi di margine sul britannico James Calado sulla prima Ferrari 488 GTE di AF Corse #51.

Terza piazza per Gianmaria Bruni (Porsche #91), quarta per lo spagnolo Miguel Molina (AF Corse #52) che come da pronostico ha tenuto testa alla Corvette C8.R #64 affidata all’inglese Nick Tandy.

GTE-Am: Keating restituisce il favore a Bovy

Ben Keating (TF Sport #33) regala ad Aston Martin una nuova pole-position dopo aver primeggiato per soli 62 millesimi sulla belga Sarah Bovy (Iron Dames #85/Ferrari). Il duello di Monza si ripropone anche in Giappone con il texano che ha saputo prendersi una bella rivincita sulla teammate di Rahel Frey/Michelle Gatting.

Franck Dezoteux (Spirit of Race #71/Ferrari) scatterà terzo domani davanti al padrone di casa Satoshi Hoshino (D’Station Racing #777/Aston Martin), molto competitivo quest’oggi ed abile a precedere Takeshi Kimura (Project 1 #46/Porsche).

Appuntamento domani mattina alle 4.00 (orario italiano) per una tappa da non perdere.

Luca Pellegrini