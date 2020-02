La W Series, campionato di monoposto total pink che quest’anno vedrà la sua seconda edizione, da il via al suo programma di sviluppo e preparazione delle partecipanti 2020. A Londra è in corso un intenso seminario di quattro giorni, che riunisce esperti del mondo sportivo, così da portare avanti il giusto programma di preparazione.









Tra i nomi di spicco troviamo la campionessa olimpica e tre volte campionessa del mondo, Jessica Ennis-Hill, la ex capitano di netball in Inghilterra, Ama Agbeze, ed il leggendario campione di snooker (attuale campione mondiale senior), Jimmy White. Il trio lavorerà in accoppiata con squadre di allenatori sportivi professionisti. L’obiettivo è ottimizzare le prestazioni delle ragazze in vista della prima gara della stagione, presso Igora Drive, San Pietroburgo, a maggio.

Catherine Bond Muir, CEO della W Series, ha dichiarato: “Siamo impegnati nello sviluppo delle migliori donne pilota del mondo. Questo significa investire in abilità e formazione, nonché accesso alle nostre comprovate serie di corse internazionali. In questo modo crediamo di aiutare le nostre ragazze a realizzare il loro pieno potenziale e questo preparerà per la competizione nelle formule d’élite del motorsport, forse anche per la Formula 1”.

Le sessioni comprenderanno temi come gestioned mediatica, nutrizione, fitness, motivazione e valutazione psicometrica, con moduli dettagliati di tecnica di guida, simulazioni e sessioni in pista.

Gli esperti

Jessica Ennis-Hill, campionessa di eptatlon olimpico del 2012 e tre volte campionessa del mondo, ha dichiarato: “Ho seguito da vicino gli incredibili progressi della W Series. Supporto totalmente la loro missione di incoraggiare più donne nello sport. Le prestazioni ai massimi livelli vanno oltre il condizionamento fisico. Le buone prestazioni nascono da un perfetto allineamento di mente e corpo. Spero che la mia storia ispiri e motivi queste grandi promesse mentre lavorano per raggiungere il loro pieno potenziale”.

Ama Agbeze, ex capitano del netball dell’Inghilterra, lavorerà con gli allenatori per sviluppare una cultura delle prestazioni solida e dinamica.

Jimmy White, vincitore del campionato di snooker e attuale campione mondiale senior, dimostrerà l’arte della concentrazione e della precisione. Il World Seniors Snooker Tour è affiancato dall’operatore globale di telecomunicazioni, ROKiT Phones, che recentemente è diventato lo sponsor del campionato.

Il campionato 2020

Con il via al programma di sviluppo delle abilità e preparazione delle partecipanti, l’inizio della stagione 2020 della W Series si avvicina. Il campionato è composto da otto gare e inizierà il prossimo 30 maggio sul nuovo circuito di Igora Drive vicino a San Pietroburgo.

La W Series terminerà poi con i fine settimana di supporto al mondiale di Formula 1 ad Austin, in Texas, il 24 ottobre e Città del Messico il 31 ottobre.

Anna Mangione