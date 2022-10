La pioggia incessante non ha dato pace alle ragazze di W Series, scese in pista sul tracciato di Singapore per la sessione di qualifica. La pole position è andata alla spagnola Marta Garcia, che ha preceduto Beitske Visser e Alice Powell.

PRIMA POLE PER MARTA GARCIA

Marta Garcia scatterà per la prima volta dalla prima casella domani, regalando così anche la prima pole position al team CortDAO. Grazie al crono di 2:30.7 ottenuto a metà sessione, la driver iberica è riuscita ad imporsi su Beitske Visser.

Una qualifica che per la prima volta ha messo in difficoltà tutte, con la pioggia che ha pesantemente messo alla prova la visibilità delle protagoniste. La Direzione Gara è stata infatti costretta a interrompere la sessione una prima volta con la bandiera rossa, ad oltre 17 minuti dalla fine.

Quindi la seconda bandiera rossa è stata esposta pochi minuti dopo la ripresa dell’azione, a causa dell’uscita di Abbi Pulling e Bruna Tomaselli. Le qualifiche non sono poi state riprese nuovamente.

DIFFICOLTA’ PER JAMIE CHADWICK

Se la pioggia ha favorito le avversarie, la leader della classifica ha avuto serie difficoltà a rimanere nella parte alta della classifica. Chadwick scatterà infatti dall’ottava casella nella corsa di domani, che potrebbe essere l’ultima della stagione a causa di problemi finanziari degli organizzatori.

L’inglese di Jenner Racing non è mai rimasta così in basso: questo significa che dovrà lavorare nella gara di domani ed effettuare una rimonta non indifferente, su un tracciato lungo, difficile e nuovo, sperando per lei che il maltempo non si metta ancora in mezzo.

Se la britannica non riuscirà infatti nell’impresa, o peggio collezionerà uno zero, potrebbe vedere sfumare il titolo. In caso di successo per le avversarie Powell e Visser, proprio ai danni della britannica, le inseguitrici si avvicinerebbero in classifica generale riaprendo i giochi. A patto, ovviamente, che si decida di proseguire la stagione con le due gare rimanenti ad Austin e Città del Messico.

In attesa di scoprire il futuro di questa categoria, appuntamento a domani con la corsa dalle ore 16.45 locali (ore 10.45 italiane).

Giulia Scalerandi

Leggi anche: W SERIES | CONTI IN CRISI, CHIUSURA ANTICIPATA A SINGAPORE?