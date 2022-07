Alice Powell conquista la pole position per la gara della W Series in Ungheria, dopo una lunga serrata qualifica e un anno di digiuno. La britannica precede Vesser, mentre Chadwick rimedia una qualifica deludente.

Powell, in pole dopo un anno di attesa

Alice Powell conquista la pole position con il tempo di 1:42.986, in un turno caratterizzato da battaglie serrate. La pilota del team Bristol Street Motors ha preceduto per 205 millesimi Beitske Visser, che non ha potuto fare nulla per avvicinare la prestazione della Powell. Alice torna in pole-position dopo lo stesso risultato conseguito nella passata stagione a Silverstone.

Seconda fila che parla spagnolo: troviamo infatti Nerea Martí, salita sul podio nel precedente gara in Francia, e Marta García. Soltanto terza fila e quinto posto in griglia per la leader del campionato Jamie Chadwick. L’inglese nel suo ultimo tentativo non ha migliorato il suo tempo a causa delle bandiere gialle trovate in pista. Su un tracciato dove sorpassare risulta difficile, per Jamie sarà difficile (ma non impossibile) continuare con la striscia di successi nel campionato 2022.

In sesta posizione troviamo Abbi Pulling, che ha preferito concentrarsi maggiormente su un assetto da gara. Abbi insegue direttamente la Chadwick in classifica generale e domani cercherà di recuperare qualche punto. Dietro troviamo Belén García ed Emma Kimiläinen, mentre chiudono la top-10 Fabienne Wohlwend e Jessica Hawkins.

Fuori dalle prime dieci, in dodicesima posizione troviamo Tereza Bábíčková, che per il momento è la migliore rookie di questa stagione. Nella fase finale della sessione segnaliamo il contatto tra Bruna Tomaselli e Bianca Bustamante. Le due hanno avuto uno scontro in Curva 12. I commissari stanno indagando sull’incidente e potrebbero prendere provvedimenti.

Redazione