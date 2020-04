I motori virtuali del VW Fun Cup 2019 sono pronti per accendersi sul mitico circuito belga di Spa Francorchamps, con lo Special Event che scatterà alle ore 21:10. Un appuntamento da non perdere, quello in programma sul canale YouTube di ‘Motori nella Leggenda‘, con ben trentacinque piloti ai nastri di partenza. Tra di essi, ben sei sono reali: Gabriele Giorgi , Gabriele Torelli, Claudio Cappelli, Paolo Maria Silvestrini,Diego di Fabio, Giulio Bensi. Il tutto per sessanta minuti di gara ad alto tasso adrenalinico su Assetto Corsa.