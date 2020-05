Prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle realtà che compongono il variegato mondo del sim racing. Questa settimana, ad intervenire nello studio di ‘Virtual Driver’ sono stati Luigi Carro (fondatore di CarMan), il pilota e team manager Ivan Brigada ed il modder di Asr Formula, Alessandro Micali. Tre ospiti che ci hanno regalato storie tra loro diverse ma accomunate dalla medesima passione: quella per le gare online.

GLI OSPITI

Con la conduzione di Marco Privitera, come sempre affiancato da Renato Vigliotti di Pitlane TV, la trasmissione ha inizialmente visto Luigi Carro parlare della realtà da lui fondata. CarMan vanta oggi ben quattro sedi in Italia, una delle quali situata presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dove è possibile testare i simulatori di ultima generazione.

Oltre a questo, l’azienda ha partecipato nel corso degli anni ad innumerevoli eventi, potendo contare su testimonial d’eccezione (tra di essi, Giancarlo Fisichella) e cimentandosi nel lancio di svariati campionati online.

Tra le proprie collaborazioni, anche quella portata avanti con l’ex-campione di motonautica, Ivan Brigada. Quest’ultimo infatti ricopre il ruolo di coach presso la sede di San Martino Siccomario (Pv) della Sim Tech One E-Sport Academy. Inoltre, si dedica all’attività di team manager della scuderia Speed Corporation.

Non meno interessante la storia di Alessandro Micali, modder con la passione per le vetture storiche di Formula 1. Nella pagina Facebook di Asr Formula si possono infatti apprezzare le ultime novità da lui realizzate in collaborazione con il proprio staff. Dei veri e propri “gioielli” riprodotti in ogni minimo dettaglio. Al punto da…costringere Gian Carlo Minardi, in occasione di un Historic Minardi Day, a “smontare” una propria vettura per ammirarne i particolari e poterli riprodurre nel virtuale…

Una puntata da non perdere, quella di ‘Virtual Driver’. Il programma di LiveGP.it dedicato al sim racing tornerà in diretta Venerdì prossimo alle ore 19.

GUARDA LA 5° PUNTATA DI ‘VIRTUAL DRIVER’