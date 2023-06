Una tragedia sconvolge il Tourist Trophy ed il mondo del motociclismo spagnolo. In seguito ad un incidente verificatosi durante l’ultimo giro di gara della classe Supertwin, ha infatti perso la vita Raul Torras Martinez, 46enne pilota spagnolo impegnato da diverse edizioni nell’appuntamento sull’Isola di Man. La notizia è stata confermata nella tarda serata di ieri dagli organizzatori.

LO SPAGNOLO PIU’ VELOCE DI SEMPRE AL TT

Grande appassionato e vero e proprio ambasciatore delle corse su strada nel proprio Paese, Martinez rappresentava uno dei volti più conosciuti e apprezzati nel paddock del TT. Dopo il suo debutto avvenuto nel 2017, si era distinto per essere diventato il pilota spagnolo più veloce di sempre sullo Snaefell Mountain Course, avendo proprio nella gara precedente della Superstock ritoccato il proprio record personale girando alla media di 125,470 miglia orarie. Per lui anche la presenza nella North West 200 svoltasi lo scorso mese e quella al Macau Grand Prix.

IL COMUNICATO

Non sono ancora emersi dettagli sulla dinamica dell’incidente, avvenuto nel tratto di Alpine compreso tra il miglio 16 e 17 del tracciato, durante il terzo e ultimo giro di gara. Questo il comunicato diramato dagli organizzatori in merito all’accaduto:

“È con grande tristezza che l’Isle of Man TT Races conferma la scomparsa di Raul Torras Martinez a seguito di un incidente nell’ultimo giro della prima Supertwin Race. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, ai suoi cari e agli amici di Raul.

Un membro incredibilmente popolare della famiglia del paddock, il sorriso di Raul era contagioso e il suo amore per il TT e lo sport delle corse su strada era evidente a chiunque avesse avuto la fortuna di incontrarlo.

Raul stava gareggiando nel suo quinto TT e aveva fatto registrare il suo giro più veloce di sempre del Mountain Course oggi, girando a una velocità media di oltre 125 mph e assicurandosi un 20° posto nella Superstock Race.

Quando gli è stato chiesto quali fossero le sue ambizioni nelle corse su strada, ha detto “di divertirsi con la moto e di poter lottare per un piazzamento tra i primi 20 al TT in una classe 1000cc”. Nel suo viaggio per raggiungere e realizzare la sua ambizione agonistica, è diventato lo spagnolo più veloce ad aver mai corso sul TT Mountain Course.

Lontano dal TT, Raul era un concorrente regolare alla North West 200 e aveva anche gareggiato all’Ulster Grand Prix e al Macau Grand Prix. Le corse erano la vita di Raul e la perdita di un gentiluomo così appassionato e vivace sarà sentita profondamente dall’intera comunità del TT”.

THE SHOW MUST GO ON

Oggi il TT proseguirà con altre due gare: i Sidecar saranno in azione dalle 12:45 italiane, mentre la seconda sfida della Supersport scatterà alle ore 15:00. Nel nome e nel ricordo di Raul Torras Martinez.

Marco Privitera