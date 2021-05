Esordio stagionale in grande stile per il campionato TopJet FX2000 Formula Trophy, andato in scena nel primo ACI Racing Weekend disputatosi sull’Autodromo Nazionale di Monza. La serie organizzata da Piero Longhi e Luca Panizzi, che da quest’anno unisce a tutti gli effetti le due “anime” rappresentate dalla F2000 e dalla Formula X, ha portato in pista nel round inaugurale oltre quaranta iscritti, ospitando anche la serie austriaca Drexler.

L’appuntamento sul circuito brianzolo della TopJet FX2000 Formula Trophy ha regalato due manche ricche di spettacolo, che hanno visto i protagonisti sfidarsi in condizioni climatiche variabili e portando in pista uno schieramento di monoposto assai variegato. Ad imporsi nella classifica assoluta, dopo aver realizzato la pole position in qualifica, è stato l’alfiere del team HT Powetrain Bernardo Pellegrini. Il veronese si è aggiudicato entrambe le manche in programma precedendo in gara-1 Renato Papaleo e il vincitore della serie Drexler, Sandro Zeller. Nella seconda prova, lo stesso Pellegrini ha avuto la meglio sul giovane Francesco Simonazzi al termine di un’emozionante bagarre, che lo ha visto prevalere sul pilota del BVM Racing per poco più di 1″, mentre ad aggiudicarsi il terzo gradino del podio è stato Andrea Benalli.

Nella graduatoria riservata alla categoria FX2, perentoria doppietta per Salvatore Liotti, il quale ha dominato con la Formula Abarth del G_Motorsport precedendo in entrambe le manche Francesco Solfaroli e Gianluigi Palego. Trionfo per Matteo Roccadelli nella FX2 Light, mentre a trovare un posto sul gradino più alto del podio è stata anche Jenni Sonzogni, unica ragazza al via e al top in gara-2 nella Classe B.

GARA-1: LA PIOGGIA CONDIZIONA IL FINALE

Allo start, Pellegrini ha mantenuto il comando delle operazioni, con Furtbauer alle sue spalle che si è intraversato alla Prima Variante decollando pericolosamente sui cordoli. Alle sue spalle, Simonazzi ha tenuto a bada dapprima Cimarelli e poi Zeller, con il campione in carica Dino Rasero in rimonta fino alla quinta posizione. Un’uscita di pista da parte di Luderer alla Seconda Variante ha reso necessario l’intervento della Safety Car, mentre un nuovo contatto tra Minelli e Tamburini ha poco dopo prolungato il periodo di neutralizzazione.

Le ultime fasi hanno quindi visto Pellegrini gestire il ritorno degli avversari, con l’arrivo della pioggia ed una carambola con cinque vetture che hanno reso necessaria l’esposizione della bandiera rossa ad un giro dal termine. Alle spalle di Pellegrini ha chiuso l’arrembante Papaleo, scattato dalla tredicesima fila. Terzo gradino del podio e vittoria nella serie Drexler per Sandro Zeller, il quale ha preceduto Simonazzi, Benalli e Cimarelli. Grazie al settimo posto assoluto, Liotti ha conquistato la classifica nella FX2, precedendo Solfaroli e le Formula Renault di Palego, Palummieri e Roccadelli.

GARA-2: CHE EMOZIONI TRA PELLEGRINI E SIMONAZZI

Al via Pellegrini ha conservato la leadership, anche se alle sue spalle un contatto alla Roggia tra Rasero e Giordano ha reso subito necessario l’intervento della Safety Car. Durante la fase di neutralizzazione, un repentino rallentamento nel gruppo ha causato un violento contatto tra Zeller e Masci, con quest’ultimo letteralmente decollato sulle ruote dello svizzero. Al restart, Pellegrini ha dovuto fare i conti con l’aggressivo Simonazzi, il quale ha dato vita con lo stesso pilota veronese ad un’entusiasmante bagarre: i due si sono scambiati più volte la prima posizione, anche se alla fine è stato proprio il portacolori HT Powertrain ad avere la meglio, bissando il successo del giorno precedente.

Il terzo gradino del podio è andato ad Andrea Benalli, il quale è riuscito a precedere Cimarelli, Papaleo, Rasero e Aregger, vincitore nella Drexler. Bella gara in rimonta per Salvatore Liotti che, dopo un testacoda iniziale, è riuscito ad aggiudicarsi un nuovo successo nella FX2 davanti a Solfaroli e Palego, con De Toffol, Palummieri e Roccadelli alle loro spalle.

Il prossimo appuntamento della TopJet FX2000 Formula Trophy andrà in scena nel secondo ACI Racing Weekend stagionale, in programma sull’autodromo di Pergusa il 21-23 Maggio.

Marco Privitera