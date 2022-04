Dopo il debutto stagionale andato in scena a Misano, il 25 Aprile ha visto il Time Attack Italia riaccendere i motori sul tracciato del Red Bull Ring. Sull’autodromo austriaco a indossare i panni del mattatore è stato il campione in carica Serse Zeli, autore di una doppietta con la Mitsubishi Lancer Evo 10. Battaglia accesa per il successo nelle singole classi e tra le Porsche del campionato GT3isti Challenge.

TROPPO ZELI AL RED BULL RING

Il pilota svizzero ha fermato i cronometri sul tempo di 1:29.893 al termine dei primi due turni valevoli per gara-1, salvo poi abbassare ulteriormente il limite della pista all’1:28.905 con cui ha conquistato il successo nel Superlap. A salire sul podio della classifica assoluta anche la vettura gemella di Olivia Merlini, capace di centrare un doppio secondo posto. Ad alternarsi sul terzo gradino sono stati Ignazio Cannavò (Lamborghini Huracàn ST Evo2) in gara-1 e Stefano Inama (Ferrari 458 Challenge) nel Superlap.

Per quanto riguarda le singole classi del Time Attack Italia al Red Bull Ring, sono stati proprio Cannavò e Inama a spartirsi il bottino nella Extreme GT. Roberto Cerioli (Lamborghini Huracàn ST) e Roberto Sestini (Ferrari 458 Challenge) si sono piazzati al terzo posto nelle due sfide con il cronometro. Serse Zeli si è invece confermato padrone tra le poderose Extreme TB, andando a precedere la veloce Olivia Merlini anche nella graduatoria di classe.

NAVATTA SEMPRE AL TOP NELLA PRO 3700

Confronto accesissimo nelle classi Pro, dedicate alle vetture racing con limitazioni e suddivise per categoria. Nella Pro 3700 Massimo Navatta si è confermato protagonista, mettendo a segno una nuova doppietta a bordo della sua Ginetta G55. Riccardo Fumagalli su BMW m3 e90 ha colto la piazza d’onore in gara-1 precedendo Omar Valentini (BMW m3 3.2), con quest’ultimo che si è invece piazzato alle spalle del vincitore nel Superlap. Monopolio targato Cesare Bassanini nella Pro3000, visto il doppio successo conquistato al volante della Fiat 500 Abarth. Ottima la prova anche del greco Simon Hatzipantelis su Honda Civic Tsolias, giunto per due volte in seconda posizione. Ad alternarsi sul terzo gradino del podio sono stati Alessandro Lazzari (BMW m3 e36 3.0) e Mirko Gagliano (Punto Abarth).

A svolgere un ruolo da protagonisti nelle classi Pro 2000 e Pro XL, inoltre, ci hanno pensato il duo Paris-Romani (a bordo di una Mini r53) e la Subaru Impreza affidata ai fratelli Giuliano e Marco Anzelini.

DOPPIETTA DI STEWART NELLA SUPERCAR

Passando alle vetture stradali delle classi Street, ad imporsi nella Superstreet è stato Pietro Tedesco, al volante di una Ferrari 458 Italia. Nella Street Gianluca Bruschi (Audi TT) ha messo a segno una perentoria doppietta davanti alla Seat Leon Cupra di Fabrizio Giunta, mentre Aceto (Renault Megane) ed Ermanno Bocca (BMW m2 Competition) hanno dato vita ad un bel duello per la terza posizione. Week-end da incorniciare per Alexander Stewart (Dallara Stradale), il quale si è imposto in ambedue le gare nella classe Supercar. Gerardo Marino (Ferrari 458 Italia) e Manuel Gadeschi (Mitsubishi Lancer Evo 10) si sono invertiti tra loro i ruoli nella caccia al secondo posto.

Il confronto del Time Attack Italia al Red Bull Ring ha regalato nella Street Limited una sfida sul filo dei centesimi: a prevalere in gara-1 è stato Andrea Canovi (Honda Civic Type R) davanti a Giacomo Pinzoni (BMW m3 e46) e all’altra Civic di Luca Volpi. Nel Superlap è stato invece Pinzoni a svettare nei confronti di Canovi con un margine di soli 0”144, mentre Volpi si è confermato in terza piazza. Doppietta per Lorenzo Baldi (Abarth 124) nella Pocket Rocket davanti a Filippo Curione (Renault Megane), con Alessandro Locatelli che invece si è imposto nella Super 2000 precedendo con la sua Renault Clio RS la Mazda MX5 di Andrea Vaccaneo e la Citroen Saxo di Kevin Irribaren. Infine, Marco Corvino (Abarth 124) non ha avuto troppe difficoltà a sancire la propria superiorità nella Clubman, avendo la meglio nei confronti di Matteo Nodari su Honda Civic eg6.

La serie organizzata da Andrea Scorrano tornerà in pista a Vallelunga per il terzo appuntamento stagionale in programma il prossimo 22 Maggio.

Marco Privitera