Yann Ehrlacher vince gara-1 a Spa-Francorchamps del TCR Europe, tracciato che accoglie anche il secondo atto per quanto riguarda il TCR World Tour. L’alfiere di Cyan Racing Lynk & Co torna al successo dominando la scena, abile ad imporsi davanti all’Honda di Néstor Girolami ed al compagno di squadra Santiago Urrutia.

Yann Ehrlacher wins Race 1 at Spa-Francorchamps ahead of Néstor Girolami's Honda. Santiago Urrutia finishes third, putting two Cyan Racing Lynk & Co drivers on the podium #TCRSeries #TCRWorldTour #TCRSeries pic.twitter.com/NufIwYBO6r — TCR Series (@TCR_Series) May 27, 2023

TCR, Spa, gara-1: Cyan Racing contro tutti

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) ha amministrato la scena al via tenendo testa Néstor Girolami (ALM Motorsport/Honda). Il francese e l’argentino hanno tentato subito di fuggire, mentre Ma Qing Hua (Cyan Racing Lynk & Co) perdeva la seconda piazza dopo esser rimasto fermo sulla griglia di partenza.

Dopo solo due giri la prova è stata neutralizzata in seguito ad un contatto alla ‘Source’ che ha visto protagonista Ben Bargwanna (Team Clairet Sport – Burson Auto Parts Racing/Peugeot) e Dušan Borković (Target Competition/Hyundai).

Dalla ripartenza nessuno ha più impensierito l’ex campione del mondo che ha controllato in scioltezza la propria posizione su Girolami. L’argentino ha inseguito il francese, mentre Santiago Urrutia (Cyan Racing Lynk & Co) e Kobe Pauwels (Comtoyou Racing/Audi) si sono contesi l’ultima piazza d’onore in compagnia di Tom Coronel. Il sudamericano ed il belga non si sono risparmiati, l’olandese si è messo in scia ai rivali nella speranza di inserirsi nella Top3.

Urrutia ha avuto la meglio sull’alfiere di Comtoyou, Coronel ha tagliato il traguardo in 7ma piazza alle spalle di Rob Huff (Audi Sport Team Comtoyou) ed al compagno di box Frédéric Vervisch. Ottava piazza per l’ungherese Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), 16ma per l’Elantra N TCR di Mikel Azcona. Menzione d’onore anche per lo svedese Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) ed il francese John Filippi (Comtoyou Racing/Audi), rispettivamente in nona e decima piazza sotto la bandiera a scacchi.

Appuntamento a domani per una nuova sfida da non perdere nella leggendaria location belga, round che come noto varrà anche per il TCR Europe oltre che per il ‘World Tour’.

Luca Pellegrini