Nasce ufficialmente la TCR SIM RACING. Dato il prolungamento dell’emergenza sanitaria e la necessità di rivedere i calendari, sempre più campionati si stanno organizzando per effettuare gare virtuali ed ora anche la TCR Series avrà il corrispettivo sim-racing.

Proprio ieri il presidente della WSC Marcello Lotti aveva annunciato: “Al fine di mantenere coinvolti piloti e tifosi fino a quando è possibile colpire nuovamente le piste, il passo logico è stato quello di organizzare eventi di e-sport”.

“Abbiamo quindi deciso di lanciare il programma ufficiale TCR SIM Racing, l’unico che presenterà tutte le auto omologate TCR. La diffusione del coronavirus sta influenzando la vita e le attività di tutti noi. Dobbiamo mantenere le distanze per stare al sicuro. TCR SIM Racing servirà a mantenere unita la comunità TCR durante questi periodi di separazione sociale. Per il momento, corriamo a casa!”

La TCR Europe prenderà il via come di consueto ai primi di maggio, ma in versione virtuale. La gara di apertura della serie a Spa-Francorchamps si svolgerà praticamente sabato 2 maggio e avrà un impatto di qualche tipo sul campionato reale. I dettagli a riguardo verranno spiegati nei prossimi giorni.

Si tratta della prima serie di corse di e-sport che presenta tutte le auto omologate TCR. TCR Europe SIM Racing sarà riservata ai piloti che sono entrati nel campionato vero e proprio, fino a un massimo di 22 partecipanti. Il calendario cercherà di seguire il programma TCR Europe, con sette appuntamenti in calendario. Dopo la prima tappa a Spa-Francorchamps, i luoghi e le date dei seguenti eventi saranno svelati a tempo debito. Il secondo circuito sarebbe Oschersleben, secondo calendario “reale ” in programma il 26 – 28 giugno. La caratteristica più originale di TCR Europe SIM Racing è che i suoi risultati garantiranno ai partecipanti dei bonus utilizzabili quando il vero campionato inizierà.

“Stiamo valutando due o tre diverse opzioni e presenteremo i regolamenti sportivi dettagliati nei prossimi giorni. Non vogliamo influenzare il risultato finale del campionato reale, ma crediamo che una sorta di ricompensa debba essere concessa a coloro che trionferanno nelle gare virtuali”, ha spiegato Ferreira. La serie è realizzata da TCR Europe Ltd. in collaborazione con DrivingItalia.net.

Dopo la notizia che anche la TCR Series diventerà sim-racing, rimaniamo in attesa. Attendiamo quindi maggiori informazioni nei prossimi giorni, certi che per vetture e piloti che non si sono mai risparmiati nello spettacolo nelle gare reali, ci sarà sicuramente da divertirsi anche nel mondo virtuale.

Anna Mangione