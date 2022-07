Salvatore Tavano si conferma grande protagonista anche al Mugello nel TCR Italy. Il siracusano della Scuderia Girasole ha consolidato la propria leadership in classifica grazie al successo conquistato in gara-1, al termine di una gara in cui non sono mancati i colpi di scena. Sul secondo gradino del podio è salito Kevin Ceccon (Aggressive Team), poi penalizzato per un contatto con Babuin e scivolato quinto. Alle spalle del vincitore si sono quindi piazzati Cesare Brusa (Target) e Michele Imberti. Beffa per l’olandese Langeveld, frenato da una foratura mentre era al comando.

LA GARA: JUMP START PER TAMBURINI

A svettare nelle qualifiche è stato l’olandese Langeveld, abile a precedere il compagno di squadra nel Target Competition Cesare Brusa, con Poloni e Tavano in seconda fila a precedere Babuin e Ceccon. La gara scatta con un temperatura di 34° nell’aria e 49° sull’asfalto: allo spegnimento dei semafori Tamburini sembra anticipare leggermente lo start dalla quarta fila, mentre Tavano riesce ad inserirsi tra i due piloti Target piazzandosi in seconda posizione. Alle loro spalle Babuin, Poloni e quindi Tamburini che finisce nel mirino della Direzione Gara per jump start.

Mentre Langeveld sembra poter andare in fuga nelle fasi iniziali, Ceccon inizia la propria rimonta: dopo aver avuto la meglio nei confronti di Tamburini (il quale finisce per scontare il drive-through), il bergamasco scavalca Poloni e successivamente si porta a ridosso di Babuin: l’attacco arriva al Correntaio, con un leggero contatto tra le vetture sul quale la Direzione Gara decide di aprire un’investigazione. Poco dopo, Poloni prima e Fernandez poi sono costretti a rientrare ai box.

LANGEVELD, CHE BEFFA!

Mentre Massaro e Giacon comandano la classifica DSG, Antti è costretto a rientrare lentamente ai box in seguito ad una foratura. Langeveld aumenta ad oltre 7″ il proprio vantaggio nei confronti di Tavano, ma improvvisamente subisce anch’egli la foratura dell’anteriore sinistra ed è costretto a rientrare in pit-lane. Ceccon cede la posizione a Babuin in virtù del contatto precedente, ma dopo un paio di tornate si ripropone il precedente scenario, con i due che entrano in collisione questa volta alla Scarperia. Ceccon ha il passo per rimontare e affonda l’attacco anche ai danni di Brusa, il quale deve cedergli la seconda posizione e difendersi dal ritorno di Imberti.

Sul traguardo Tavano vince in solitaria, con Ceccon e Brusa che lo accompagnano sul podio. Alle loro spalle si piazzano Imberti, Babuin, Fernandez e Lopez, con Francesca Raffaele che coglie una meritata ottava piazza davanti a Marco Iannotta e Ettore Carminati. A cogliere il primo trionfo nella DSG è Steven Giacon, il quale precede Mauro Trentin e Giorgio Fantilli. Nel post-gara arriva la penalità di 10″ per Kevin Ceccon, il quale scivola così in quinta piazza consentendo a Imberti di agguantare il terzo posto. A scattare dalla pole nella gara di domani (in programma alle ore 10:50) sarà Gil Felipe Fernandez, in virtù dell’inversione dei primi sei classificati.

Dal Mugello – Marco Privitera