Dominio di Salvatore Tavano nella gara che ha aperto il terzo week-end stagionale del TCR Italy, sul circuito di Misano. Il pilota siracusano ha condotto l’intera gara dopo essere scattato dalla pole position, consolidando così il suo primato in classifica. Sul podio con lui il giovane Marco Iannotta (MM Motorsport) e Kevin Ceccon, quest’ultimo autore di una bella rimonta che lo ha portato a scavalcare Poloni all’ultimo giro.

TAVANO PROVA LA FUGA

Le emozioni non sono mancate, in un pomeriggio caldissimo che ha mandato in difficoltà tutti i piloti per la gestione degli pneumatici. Alla fine la superiorità di Salvatore Tavano è stata piuttosto evidente, con il portacolori della Scuderia del Girasole che ha imposto il proprio ritmo sin dallo start, gestendo nella parte finale di gara il ritorno degli avversari. Un successo che consente al pilota siciliano di involarsi nella graduatoria di campionato, complice l’11° posto di Ruben Volt e il ritiro di Carlo Tamburini.

Applausi per Marco Iannotta, autore di una gara da veterano, ma anche per Kevin Ceccon, il quale ha messo in mostra la proverbiale grinta lottando con il coltello tra i denti dopo uno start difficile e beffando Matteo Poloni proprio nel finale. Molto bene anche Cesare Brusa, giunto quinto davanti all’altra Hyundai i30 N di Michele Imberti, mentre l’olandese Langeveld ha preceduto in top ten l’Audi di Babuin, quindi Fernandez e Carminati. A svettare nella graduatoria DSG è stato Sabatino Di Mare, con Trentin e Massaro alle sue spalle.

LOTTA SELVAGGIA NEL GRUPPO

Gli incontri “ravvicinati” non sono comunque mancati in gara, a partire da un primo start annullato che ha seminato lo scompiglio nel gruppo. Anche il secondo tentativo è andato a vuoto, con Francesca Raffaele incredibilmente speronata mentre si stava per schierare e costretta al ritiro. Fuori nelle prime fasi anche Giacon e Pussier, mentre nello stesso destino è incappato il rientrante Mauro Guastamacchia, messo fuori gara da un contatto innescato da Nicola Guida che ha coinvolto anche l’incolpevole Colombani.

Appuntamento a domani con gara-2 del TCR Italy a Misano e lo start in programma alle 11:35.

Da Misano Adriatico – Marco Privitera