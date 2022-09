Niels Langeveld (Target/Hyundai) ha letteralmente dominato la scena nella gara-1 di Imola valida per il TCR Italy 2022. L’olandese ha vinto meritatamente la prova, abile a primeggiare su Marco Iannotta (MM Motorsport/Honda) e Carlo Tamburini (MM Motorsport/Honda).

Imola, gara-1: Langeveld dal via alla bandiera a scacchi

L’olandese Niels Langeveld (Target/Hyundai) è stato il migliore al via, abile a beffare dalla seconda posizione l’Honda di Marco Iannotta (MM Motorsport). La prova è stata presto neutralizzata, l’estone Ruben Volt (Honda) è stato infatti coinvolto in un contatto alla seconda chicane dell’impianto che sorge sulle rive del Santerno.

La ripartenza non ha cambiato le carte in tavola nella battaglia per il primato, mentre Dennis Babuin (Audi) alzava bandiera bianca dopo un problema all’uscita del Tamburello. Salvatore Tavano (Girasole/Cupra) ha approfittato della situazione per balzare al quinto posto alle spalle l’estone Mattias Vahtel (ALM Motorsport/Honda) e di Carlo Tamburini (MM Motorsport/Honda).

Langeveld ha continuato a dettare il passo nei minuti seguenti, irraggiungibile dai rivali che si sono dovuti accontentare della seconda piazza. Marco Iannotta ha tenuto testa a Carlo Tamburini, terzo davanti a Salvatore Tavano che amministra il proprio vantaggio nel campionato.

Il francese Jimmy Clairet (Clairet) ha tagliato il traguardo quinto, mentre non è andata nel migliore dei modi la race-1 per Felice Jelmini, al rientro nella categoria come wild card per il round imolese che ha registrato un record di iscitti.

Da rimarcare un incidente nel raccordo che porta alla ‘Tosa da parte di Damiano Reduzzi (Hyundai), out contro le barriere. La bandiera rossa ha concluso anticipatamente l’evento, non ci sono state conseguenze il #11 del gruppo.

Appuntamento a domani per una nuova competizione da non perdere in quel di Imola.

Luca Pellegrini