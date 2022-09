Sarà una sfida inedita quella che attende Giacomo Ghermandi sul circuito di Le Castellet dal 26 al 30 Ottobre. Il pilota bolognese, quest’anno già protagonista nei campionati TCR Europe e TCR Italy, sarà infatti il rappresentante italiano nella categoria Touring Cars ai prossimi FIA Motorsport Games, ovvero le ‘Olimpiadi’ delle quattro ruote che vedranno la propria seconda edizione svolgersi tra Marsiglia ed il vicino tracciato del Paul Ricard.

Ghermandi è stato infatti selezionato come portacolori azzurro nell’ambito del prestigioso evento organizzato dalla Federazione Internazionale in collaborazione con SRO, il quale vedrà un rappresentante per ogni nazione sfidarsi nell’ambito delle differenti discipline. L’esperienza maturata quest’anno nelle principali competizioni TCR ha convinto la giuria a puntare proprio sul driver emiliano quale esponente del nostro Paese, il quale così avrà una ghiotta opportunità per aggiungere un prezioso tassello al proprio curriculum agonistico.

FIA MOTORSPORT GAMES: A MARSIGLIA LA SECONDA EDIZIONE

Dopo la prima edizione svoltasi a Vallelunga nel 2019, i FIA Motorsport Games hanno subìto un rinvio in seguito alla pandemia da Covid-19, con la seconda edizione dell’evento che si svolgerà proprio quest’anno in Provenza. Il programma prevede la presenza al via di ben tredici discipline: tra di esse, le sfide riservate alle monoposto di Formula 4, oltre a quelle per GT, Rally, Drifting e Karting, mentre non mancherà la presenza della competizione Esports e quella, per l’appunto, riservata alle vetture Turismo. Il format prevede lo svolgimento di una doppia sessione di prove libere, di una qualifica da 30’ e di una Qualifying Race della durata di 25 minuti, la quale precederà la sfida finale che assegnerà il titolo in palio sulla distanza di 30’.

TCR A TUTTO TONDO PER GHERMANDI

Dopo aver inaugurato la propria stagione 2022 sul circuito del Mugello prendendo parte al campionato FX ATCC e alla Coppa Italia Turismo, Giacomo Ghermandi si è cimentato al volante della Cupra Leon Competiciòn all’intero campionato TCR Europe, schierandosi al via anche nei due round di Imola e a quello di Vallelunga del TCR Italy. Nell’ambito della prestigiosa competizione europea, il bolognese occupa attualmente la terza posizione nel Diamond Trophy riservato agli over-35 con 121 punti, con i migliori risultati arrivati proprio nel round di Le Castellet e nel recente appuntamento di Monza.

Giacomo Ghermandi: “Sono davvero eccitato all’idea di poter rappresentare l’Italia ai prossimi FIA Motorsport Games! Per me si tratta di una grande opportunità che costituisce la ciliegina sulla torta a quella che è stata la mia prima stagione a tempo pieno nel TCR Europe. Credo che l’esperienza maturata quest’anno mi tornerà molto utile anche in Francia, in un evento dove nessuno vorrà fare sconti e ci sarà grande agonismo per tenere alta la bandiera del proprio Paese. Sarà un appuntamento davvero molto interessante e seguito in tutto il mondo, dunque cercherò di prepararmi al meglio su un circuito dove tra l’altro ho colto il mio primo piazzamento a punti quest’anno. Sono sicuro che avremo una grande spinta da parte di tutti i tifosi italiani e cercherò di spingere al massimo per dare il mio contributo al medagliere italiano!”

Prima di affrontare l’appuntamento con i FIA Motorsport Games, Giacomo Ghermandi sarà impegnato nel round conclusivo della stagione 2022 nel TCR Europe, in programma nel week-end del 14-16 Ottobre sul circuito di Montmelò (Spagna).