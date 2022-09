Sono sette gli italiani che saranno protagonisti a partire da quest’oggi in quel di Monza, tracciato che si appresta per ospitare il penultimo appuntamento del TCR Europe. Oltre ad alcuni volti ‘noti’ della categoria spiccano delle wild-card molto interessanti, protagoniste fino a settimana scorsa del TCR Italy.

LiveGP.it ha voluto incontrare tutti i nostri connazionali, pronti per sfidarsi un un week-end oltremodo interessante nell’ambito dell’International GT Open, serie di GT Sport che come sempre vivrà uno dei momenti più importanti dell’anno nell’impianto brianzolo.

Butti all’attacco con Audi

Marco Butti ( Comtoyou Racing/Audi), Felice Jelmini (Target/Hyundai) e Nicola Baldan (Target/Hyundai) arrivano al round di casa con il chiaro intento di ben figurare dopo una stagione ricca d’emozioni che per ora sta premiando l’argentino Franco Girolami (Comtoyou Racing/Audi).

Iniziamo dal primo, padrone assoluto del trofeo riservato ai rookie. Il pilota lombardo si appresta per le ultime tappe con la propria Audi TCR a poche settimane dalla conquista del Campionato Italiano GT Sprint, realtà vinta nella classe Am con Simone Patrinicola,

Il 17enne ha riportato ai nostri microfoni: “Le due sessioni di prove libere sono andate molto bene. Puntare al podio sarebbe fantastico alla mia prima stagione nel TCR Europe. Non credo che ci saranno giochi di squadra nel nostro team vista la rivalità interna tra Girolami e Coronel. Io punto a fare il massimo, ci tengo a fare bene nella prova di casa. Questa stagione è andata molto bene, ogni gara riesco a migliorarmi. Sto imparando molto, ho dovuto apprendere dei tracciati che non conoscevo”.

Non poteva mancare il parere sull’importante esperienza avuta in GT3 con Audi: “Abbiamo vinto ACI GT alla grande, Audi Sport Italia ci ha supportato al meglio. Sono stato subito a mio agio nel debutto con una GT3, puntiamo a finire alla grande la stagione al Mugello.

La GT3 è sicuramente speciale, una categoria differente. Guidare quell’auto è speciale, ma sono molto competitivo anche con la TCR. Non ho ancora le idee ben chiare per il futuro, ma sono molto ottimista. Ho tante ipotesi sul tavolo e sicuramente troveremo qualcosa di buono per il 2023″.

Target prova a chiudere alla grande il 2022 con Jelmini e Baldan

Ottimismo per il round casalingo anche da parte di Nicola Baldan e Felice Jelmini. Il primo, attualmente ottavo in classifica davanti al teammate, ha rilasciato: “Speravo di fare un po’ meglio nelle prove libere. Dobbiamo cercare ancora qualche dettaglio in vista delle due gare. Ho avuto degli alti e bassi in questo 2022, Spa e Portimao sono state ottime insieme al Nuerburgring.

Il veneto ha concluso riportando: “Non conoscendo molti tracciati non sono riuscito a fare la differenza, ma sono rimasto molto contento. Ovviamente mi piacerebbe continuare anche nel 2023 nel TCR Europe. Ci tengo particolarmente a questo round, voglio fare bene. Non escluso un ritorno nel TCR Italy, un campionato sempre più bello”.

Non è mancato il parere di Jemini, protagonista anche nella passata stagione con la nuova Hyundai Elantra che da due anni ha rimpiazzato la nota i30. “Sono contento di disputare la gara di casa. Nelle prove libere mi sono trovato subito bene con la macchina. La stagione non è stata perfetta, non siamo riusciti a finalizzare molte prove. Siamo sempre stati veloci in qualifica, ma non in gara. Mancano due appuntamenti e proveremo a dare il massimo. Mi trovo molto bene con questo team, spero di continuare in questa serie anche nel 2023”.

Ghermandi in pista a Monza per scordare Vallelunga

Giacomo Ghermandi (Lema Racing/Cupra) è pronto per ben figurare a Monza con una vettura completamente nuova dopo l’incidente avuto in quel di Vallelunga nell’ultimo atto del TCR Italy. Ricordiamo infatti una spiacevole situazione che ha rallentato il #3 del TCR Europe, out nei primi metri della race-1 al ‘Curvone’.

Il bolognese, presente nella speciale graduatoria del ‘Diamond Trophy’, ha confidato a LiveGP.it: “Finalmente è arrivato uno dei momenti più attesi della stagione! La gara di casa rappresenta sempre un appuntamento molto speciale, in cui ci sarà la presenza di tifosi, amici e sponsor che renderanno davvero unica l’atmosfera. Il week-end per noi inizia in salita, poiché dopo quanto accaduto solo pochi giorni fa nella gara di Vallelunga i meccanici sono stati costretti ad un lavoro-extra per poter sistemare al meglio la vettura.

‘Jack’ ha concluso commentando: “Mi sento in forma e molto concentrato, con tanta voglia di conquistare un bel risultato: in settimana mi sono anche allenato un paio di giorni nella struttura di Formula Medicine per non lasciare nulla al caso, dunque sono convinto che la sfortuna avuta nelle ultime gare”.

Verso l’Europa partendo dall’Italia…

Non possiamo dimenticarci anche d Paolo Rocca (MM Motorsport/Honda), Matteo Poloni (BF Motorsport/Audi), Michele Imberti (CRM Motorsport/Hyundai). Questi ultimi approdano sul suolo internazionale dopo aver ben figurato nel campionato italiano, serie che ha concluso il proprio 2022 in quel di Vallelunga nell’ultimo week-end

Iniziamo da Rocca, il primo annunciato come wild-card per la tappa lombarda dopo l’epilogo della categoria tricolore: “Siamo fiduciosi in vista delle due prove. Arrivare nei primi 10 sarebbe ottimo, il livello è molto alto. La stagione in Italia è andata molto bene, il team ha fatto un lavoro ottimo. I risultati che abbiamo portato a casa sono stati buoni, dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.

Buone sensazioni anche da parte di Michele Imberti, determinato per lanciarsi in una nuova sfida per chiudere al meglio il 2022. “Proviamo a vedere come va, siamo soddisfatti di come è andata la stagione. Le libere ci hanno permesso di prendere confidenza con una realtà completamente nuova. Il livello del TCR Italy di quest’anno è stato molto alto, dovremo tornare anche il prossimo anno”.

Ultimo, ma non meno importante, è Matteo Poloni, alfiere di BF Motorsport che parteciperà con un’Audi. “Abbiamo visto che possiamo recuperare anche sui migliori. Siamo molto contenti di essere qui per questa tappa, Monza è la mia pista preferita. I costi sono però importanti, tutto è differente rispetto ad una serie nazionale. Nel TCR Italy abbiamo mostrato di poter tenere il passo dei migliori, la macchina funziona. Attualmente vorrei tenere Audi anche nel 2023″.

Luca Pellegrini

Foto. Pier Colombo