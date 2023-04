Le GT3 sono state protagoniste anche nel week-end di Pasqua con un doppio appuntamento tra Regno Unito ed Australia. La nota categoria d’auto che dal prossimo anno verrà ammessa anche nel FIA World Endurance Championship entra di diritto nella 10ma puntata di ‘A Ruota Libera’ con il debutto da Oulton Park dell’Inteligent Money British GT Championship e l’opening round da Bathurst del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Spazio anche alla NASCAR dallo sterrato di Bristol. La Truck Series ha infatti regalato emozioni nel noto impianto americano che come l’anno scorso ha accolto una spettacolare manifestazione in notturna durante il fine settimana di Pasqua.

British GT, Oulton Park: Mercedes e 2 Seas Motorsport a segno

Mercedes e 2 Seas Motorsport hanno ottenuto entrambe le gare di Oulton Park dell’Intelligent Money British GT Championship. James Cottingham/Jonny Adam #4 e Ian Loggie/Jules Gounon #1 festeggiano al termine di un fine settimana semplicemente perfetto.

Race-1: Adam regala la vittoria a Mercedes

James Cottingham/Jonny Adam hanno firmato con forza la race-1 di Oulton Park dell’Intelligent Money British GT Championship. La coppia del 2 Seas Motorsport (Mercedes #4) ha ottenuto il successo primeggiando al termine del final lap davanti a Andrew Howard/Ross Gunn (Beechdean Motorsport #97/Aston Martin) e Morgan Tillbrook/Marcus Clutton (Enduro Motorsport #77/McLaren).

La bagarre non è mancata, la competizione è stata interrotta per due volte per l’ingresso della Safety Car. Il meteo ha reso tutto più incerto, la pioggia ha segnato il finale con Jonny Adam #4 che ha dovuto vedersela con il ritorno di Ross Gunn #97 e Marcus Clutton #77.

I tre citati non si sono risparmiati, la bagarre è entrata nel vivo a pochi minuti dalla fine con una pioggia sempre più battente. Gunn si è riportato progressivamente sullo scozzese, presente per la 100ma volta in pista nel British GT. Tutto si è risolto nel passaggio conclusivo nell’ultima significativa piega dell’impianto inglese, il giovane alfiere di Aston Martin non è riuscito a beffare l’alfiere dell’auto #4.

🎬 RACE 1 HIGHLIGHTS 2mins doesn't do this race justice TBH. Absolute banger from start to finish! pic.twitter.com/MGkM18emzq — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) April 10, 2023

Race-2: Loggie/Gounon svettano

Ian Loggie/Jules Gounon #1 hanno confermato in vetta nella race-2 Mercedes e 2 Seas Motorsport dopo una gestione di gara perfetta. La prova si è decisa al pit stop in seguito ad un errore da parte degli uomini di RAM Racing.

Raffaele Marciello/John Ferguson #15 sono stati sanzionati con un secondo di stop and go per una sosta troppo corta, una penalità che ha permesso a 2 Seas Motorsport #1 di gestire l’evento fino alla bandiera a scacchi.

Ian Loggie ha concluso con oltre 20 secondi di scarto sulla coppia di RAM Racing #15, Marvin Kirchhöfer/Alexander West (Garage 59 #88/McLaren) hanno terminato in terza piazza gestendo nel finale ogni possibile assalto da parte della seconda AMG GT3 di 2 Seas Motorsport.

🏆 GT3 RACE 2 WINNERS 🏆 Winners at Oulton last year and winners again this: congrats to Ian Loggie and @JulesGounon who help @2seasmotorsport and @amgmotorsport complete a weekend clean sweep! pic.twitter.com/pFxYgZ71Gk — 🇬🇧 #BritishGT 🏁 (@BritishGT) April 10, 2023

GTWC Australia, Bathurst: Audi senza avversari

Liam Talbot e Max Hofer inaugurano con due bellissime affermazioni la stagione 2023 del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Bottino pieno per la coppia legata ad Audi, in scena con l’auto #65 targata Shannons Insurance.

Race-1: Audi subito a segno

Liam Talbot/Max Hofer hanno vinto l’opening round della serie oceanica dominando la scena nella seconda metà della prova. Il binomio di Shannons Insurance #65 (Audi) non ha avuto avversari dalla sosta obbligatoria alla bandiera a scacchi, l’australiano e l’austriaco si sono imposti con un notevole scarto sui rivali.

Brad Schumacher (Brad Schumacher Motorsport #55/Audi) ha concluso secondo precedendo Yasser Shahin/ Garnet Patterson (EMA Motorsport #1/Porsche). Leggermente più staccate, invece, le due Mercedes del Triple Eight Race Engineering.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS (@gtworldchaustralia)

Race-2: Mercedes ci prova, ma non basta

Le due Mercedes di Triple Eight Race Engineering hanno tentato di fare la differenza nella prima metà dell’evento con Jamie Whincup #88 e Broc Feeney #888. La musica è cambiata dopo la sosta obbligatoria.

Prince Jefri Ibrahim #888 ha preso il controllo delle operazioni sull’auto gemella, il reale malese è rimasto in vetta fino a 3 minuti dalla fine quando ha dovuto piegarsi alla rimonta ed al deciso attacco di Liam Talbot #65. Due affermazioni su due sfide per la riconoscibile Audi del Shannons Insurance #65, a segno davanti all’AMG #888 ed a Brad Schumacher.

View this post on Instagram A post shared by Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS (@gtworldchaustralia)

Delusione, invece, per la Porsche #1 di EMA Motorsport. Shahin ha tentato di rimontare nella seconda metà della gara, ma ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente in seguito ad una sanzione per un pit stop più corto del previsto.

Prossima tappa del GTWC Australia a Perth nell’ultimo fine settimana di aprile.

NASCAR Truck Series, Bristol dirt: Logano porta tutti a scuola

Joey Logano ha vinto la prova di Bristol Dirt della NASCAR Truck Series. L’esperto pilota americano ha saputo fare la differenza primeggiando dopo aver amministrato la scena per oltre 100 dei 150 passaggi previsti sotto i riflettori del ‘Colosseo’ della NASCAR.

Seconda gioia in carriera nella serie per il #22 di Penske per la Cup Series, iscritto all’evento in via eccezionale a bordo della Ford #66 del ThorSport Racing. Seconda piazza conclusiva per Ty Majeski (ThorSport Racing #98) davanti a William Byron (Hendrick Motorsport #51/Chevy).

Tonight, it was the Joey Logano Show at @ItsBristolBaby! pic.twitter.com/z6A50NDLKZ — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) April 9, 2023

Nella prossima puntata…

Appuntamento da non perdere con un ricchissimo fine settimana per quanto riguarda le ruote coperte. Occhi puntati in merito sul FIA WEC da Portimao e dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che ritroverà i muretti di Long Beach.

Luca Pellegrini