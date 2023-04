Sonoma ha inaugurato nell’ultimo fine settimana il Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS (GTWC America), campionato organizzato da SRO che sarà il protagonista della nona puntata di ‘A Ruota Libera’.

La California ha visto tanta azione in pista, mentre tra Richmond e Texas abbiamo commentato la NASCAR Xfinity e Truck Series. Spazio anche all’Australia infine con il secondo atto del Supercars Championship in concomitanza con il Mondiale di F1.

GTWC America, Sonoma: Porsche e Mercedes a segno

Eric Filgueiras/Stevan McAleer e Colin Braun/George Kurtz si sono spartiti i successi a Sonoma nel primo appuntamento del Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Porsche e Mercedes si dividono il bottino nella famosa pista che sorge in California.

GTWC America, race-1: RS1 e Porsche al top

Debutto e vittoria per RS1 e per la nuova Porsche 911 GT3-R (992) nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS. Eric Filgueiras/Stevan McAleer hanno dettato legge sin dal primo minuto d’azione, l’americano ed il britannico si sono imposti con margine sulla concorrenza.

Adam Adelson/Elliott Skeer (Wright Motorsports #120/Porsche) e Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike by Riley #04/Mercedes) hanno concluso nell’ordine una sfida molto interessante che ha visto in difficoltà la BMW M4 GT3 #38 di ST Racing. La vettura ha avuto modo di rifarsi nella giornata seguente dopo aver firmato la pole-position grazie al giro veloce nella Q2.

Checkered flag is out! Its a win for Porsche with McAleer and Skeer holding on to their position. Bartone brings it home safely for a finish. Three programs debut, three programs win. #GTSonoma #GTWC pic.twitter.com/AGpVPDMTCA — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) April 1, 2023

GTWC America, race-2: AMG contro tutti

Colin Braun/George Kurtz (CrowdStrike by Riley #04/Mercedes ) hanno dominato la scena imponendosi nella seconda competizione davanti a Ziad Ghandour/Daniel Morad (TR3 Racing #9/Mercedes) ed a Adam Adelson/Elliott Skeer (Wright Motorsports #120/Porsche).

Gli equipaggi PRO-Am hanno preceduto le line-up PRO, graduatoria che ha premiato Ashton Harrison/Mario Farnbacher (Racers Edge Motorsports #93/Acura). L’americana ha dato spettacolo, abile nell’ultimo giro a respingere ogni assalto da parte di Manny Franco/ Alessandro Balzan (Conquest Racing #21/Ferrari).

WHAT A RACE 😮 If that was a taste of the 2023 season, then we can’t wait for more 😈#FanatecGT #GTWorldChAm #GTSonoma pic.twitter.com/rsJI39AXzS — Fanatec GT World Challenge America pwd by AWS (@gtworldcham) April 2, 2023

Prossimo evento a fine aprile al NOLA a fine aprile. Il GTWC America si prende dunque una pausa, mentre ci apprestiamo per commentare il primo round europeo del GT World Challenge. Non dimentichiamoci infatti dell’appuntamento di Monza, opening round dell’Endurance Cup del GTWC Europe che vivremo domenica 23 aprile.

Supercars, Melbourne:

Brodie Kostecki firma la prima gioia in carriera

Il primo momento significativo del fine settimana è arrivato in occasione della race-2 con il primo acuto in carriera per Brodie Kostecki #99. Il portacolori di Coca-Cola Racing by Erebus ha avuto la meglio al termine di una concitata sfida che ha visto all’attacco anche il teammate Will Brown #9 ed il neozelandese Shane van Gisbergen.

Il neozelandese di Red Bull Ampol Racing #97, autore della pole-position con la propria Chevy e vincitore della gara-1 di giovedì grazie ad una partenza perfetta, non ha saputo confermarsi nel pomeriggio di venerdì al termine di una prova che è stata caratterizzata dall’uscita di due Safety Car.

Brodie Kostecki is now a Supercars race winner!! He wins Race 4 at the Beaurepaires Melbourne SuperSprint 👏 #RepcoSC #Supercars pic.twitter.com/mHVrWVnfGm — Supercars (@supercars) March 31, 2023

La prima è entrata per spostare la Ford Mustang #26 del Pernite Racing in curva 1, la seconda è stata chiamata dopo sette giri per intervenire sulla Chevy Camaro #34 del Truck Assist Racing. Quest’ultimo imprevisto ha messo fine alle ostilità, Kostecki ha potuto festeggiare la prima affermazione nel più importante campionato oceanico riservato alle quattro ruote.

Kostecki ci prende gusto

La riconoscibile Chevy Camaro #99 di Kostecki ha saputo conquistare anche la terza gara delle quattro previste in quel di Melbourne. Lo Stato della Victoria ha premiato nuovamente il portacolori dell’Erebus Motorsport, meritatamente a segno nonostante un’investigazione per un problema ai box.

L’australiano ha saputo fare la differenza gestendo dalla pole-position la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi finale. Secondo posto per Shane van Gisbergen, terzo per Will Brown #9. Questi ultimi hanno conquistato il podio grazie ad una sanzione per Will Davison (Shell V-Power Racing Team #17/Ford) e Bryce Fullwood (Middy’s Electrical #14/Chevy), protagonisti di un pit non regolare.

Feeney vince race-4, Kosteki nuovo leader

Broc Feeney (Red Bull Ampol Racing #88/Chevy) ha vinto la race-4 del Supercars Championship a Melbourne controllando la scena dal primo all’ultimo giro. Il nativo della Gold Coast ha concluso davanti a Andre Heimgartner (R&J Batteries #8/Chevy) e Brodie Kostecki.

Quest’ultimo, il migliore al termine delle quattro giornate della ‘Beaurepaires Melbourne SuperSprint’, è il nuovo leader del campionato davanti a Chaz Mostert (Mobil 1 Optus Racing #25/Ford). I protagonisti si prenderanno ora una piccola pausa in vista della ripresa della serie, il terzo atto del 2023 si svolgerà in quel di Perth a fine aprile.

NLS, Round 2: BMW firma il successo con Walkenhorst

Jesse Krohn/Jakub Giermaziak #34 hanno vinto la seconda sfida del NLS 2023, il campionato del Nuerburgring che ha visto una 30ina di auto iscritte nella classe regina. La bagarre non è mancata, un significativo test in vista della 24h dell’Inferno Verde che si svolgerà a metà maggio.

Il tedesco ed il polacco di BMW (Walkenhorst Motorsport) hanno condotto le danze sin dal primo giro, molto interessante con una bella bagarre per il successo tra la già citata BMW M4 GT3 #34, la Mercedes AMG #8 di GetSpeed e la Porsche 911 GT3-R (992) #21 di Rutronik Racing.

Quest’ultima vettura, in pole-position grazie a Matteo Cairoli, tornerà in zona podio nella seconda metà della gara. Il comasco, supportato dal francese Julien Andlauer, tenterà nei minuti conclusivi di prendere il secondo posto conclusivo sulla Porsche #3 di Falken Motorsport, una missione non riuscita. Alessio Picariello/Klaus Bachler riusciranno a primeggiare su Rutronik, squadra che quest’anno si impegnerà anche nel GTWC Europe Endurance Cup.

And the winner for #NLS2 is: Walkenhorst Motorsport #34 🏆 Congratulations to the team and thanks for this great race today!❤️#heartrace #nürburgring #nurburgring pic.twitter.com/43gd6NOHEM — Nürburgring (@nuerburgring) April 1, 2023

NASCAR Xfinity Series, Richmond: Chandler Smith mette tutti d’accordo

Chandler Smith ha mostrato i muscoli nella tappa primaverile di Richmond della NASCAR Xfinity Series. L’americano festeggia al Richmond Raceway la prima gioia in carriera, un successo più che mai meritato al termine dopo oltre 80 giri in vetta.

Il 20enne nativo dello Stato della Georgia si è mantenuto in vetta alla classifica a lungo, lo statunitense ha concluso davanti a John Hunter Nemechek (Gibbs #20) e Josh Berry con la prima delle quattro Chevy Camaro di JR Motorsports.

NASCAR Truck Series, Texas: Hocevar sorride nell’overtime

Prima vittoria in carriera per Carson Hocevar nella NASCAR Truck Series, categoria che a differenza delle altre realtà della NASCAR ha gareggiato in Texas in concomitanza del secondo appuntamento dell’IndyCar Series.

Il #42 di Niece Motorsports ha primeggiato all’overtime, abile ad approfittare al meglio di una rocambolesca situazione che si è verificata all’inizio dell’ultimo giro. Il 20enne nativo dello Stato del Michigan ha spinto Nick Sanchez (Rev Racing #2) all’esposizione della white flag, il 21enne ha perso il controllo della propria auto finendo contro Zane Smith (Front Row Motorsports #38).

Il primo ed il secondo della graduatoria sono finiti contro le barriere, la caution ha sancito la fine della manifestazione. Seconda piazza per Chase Purdy (Kyle Busch Motorsport #4), terza per Stewart Friesen (Halmar Friesen Racing #52).

OFFICIAL: Carson Hocevar wins at Texas Motor Speedway after a big crash in overtime! pic.twitter.com/Nxrq76Rl6J — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 1, 2023

Nella prossima puntata…

Pasqua non ci lascerà senza motori, ricordiamo infatti la gara della NASCAR Truck Series sullo sterrato di Bristol. Occhi puntati anche sull’Intelligent Money British GT Championship che come sempre darà spettacolo in quel di Oulton Park con una griglia di primo profilo nella classe GT3.

Luca Pellegrini