Francesco Savoia e CityCar Bari sono i Campioni Italiani smart e-cup 2021. Il verdetto è arrivato al termine di un esaltante duello durato tutta la stagione con la Special Car di Riccardo Azzoli, che con 2 vittorie e 7 podi ha chiuso con la piazza d’onore. Colpo di reni di Gabriele Torelli e AutoTorino, che nell’ultimo weekend di Vallelunga si assicurano il terzo posto in Campionato.

GARA 1: SAVOIA SENZA RIVALI

La prima gara del weekend di Vallelunga ha visto il duello tra il poleman Torelli e Savoia nelle fasi iniziali della corsa. Almeno fino a quando il pilota di AutoTorino non è incappato in un testacoda che gli ha fatto perdere terreno. La CityCar Bari si è così involata al comando senza rivali, transitando sotto la bandiera a scacchi con quasi 10 secondi di vantaggio sugli inseguitori e portando il distacco dal leader ad appena sette lunghezze quando a mancare c’era una sola gara dal termine. Dietro Savoia, una spettacolare guerra senza quartiere eleggeva Azzoli sul secondo gradino del podio, mentre è stata una incredibile volata con tre auto racchiuse in appena 5 centesimi di secondo a decidere il terzo posto. Alla fine ha prevalso la Rstar di Giuseppe de Pasquale su L’Auto di Lugi Ferrara e l‘AutoTorino del rimontate Torelli.

Sesta posizione per Vittorio Ghirelli con Mercedes-Benz Roma, rallentato da un guasto a metà gara, mentre grazie all’ottimo settimo posto in gara ma primo tra i piloti Challenger, Marco Mosconi è balzato in testa alla speciale classifica di categoria con la Bonera Group. Ottima prestazione anche per Filippo Bencivenni, ottavo sul traguardo e secondo tra i Challenger. Il pilota di StarEmilia by Penske Italia ha conquistato anche la vittoria tra gli Junior, creandosi così un margine di sicurezza in ottica campionato su Carlotto, decimo assoluto e terzo tra i giovani talenti. Al ritorno in pista, Leonardo Arduini ha colto subito la nona posizione assoluta e il doppio podio sia nel Trofeo Challenger che in quello Junior.

GARA 2: UNA RIMONTA DA RECORD

La griglia invertita dell’ultima corsa della stagione Smart e-cup ha salutato tutti gli appassionati. I due sfidanti al titolo sono scattati in 16esima e 17esima posizione. Carboni con la E-Gino ha comandato le fasi iniziali di gara controllando la Novelli 1934 di Lorenzo Longo e la MERBAG Milano di Alberto Naska, scattato dalla prima fila. A metà schieramento, Savoia è partito con il coltello tra i denti con un primo giro al cardiopalma e 12 posizioni recuperate con la determinazione del Campione. Più cauto ma altrettanto efficace Azzoli, che è riuscito a rimanere sempre in scia al rivale al titolo.

Il duo ha poi raggiunto il nuovo race leader Torelli, che aveva nel mirino la terza posizione in campionato. E’ nata una nuova spettacolare battaglia che ha visto primeggiare Savoia che, grazie ai punti della vittoria, del giro veloce e della miglior rimonta, ha potuto mettere le mani sulla corona tricolore. Torelli e Azzoli si sono battuti fino all’ultimo metro per la seconda posizione, terminando in questo ordine sotto la bandiera a scacchi ma a posizioni invertite nella classifica finale di campionato.

Quarta posizione per un ottimo Carboni, che ha preceduto Ghirelli e De Pasquale. Ha chiuso settimo dopo una bella rimonta e la sfortuna di Gara 1 Fulvio Ferri, appena davanti al compagno di squadra in casa MERBAG Milano Alberto Naska, che ha così messo le mani sulla vittoria di tappa nella classifica Challenger. Ferrara e la Venus di Capra hanno chiuso la Top10. Duello al fotofinish per il titolo Challenger, andato a Mosconi che ha preceduto sul traguardo la ComerSud di Calvagni per appena tre decimi di secondo, andando così a completare il podio di categoria. E’ stato invece Arduini a imporsi tra gli Junior, davanti a Carlotto e al neocampione 2021 Bencivenni.

LE CLASSIFICHE DI CAMPIONATO SMART E-CUP

Assoluta

Francesco Savoia & CityCar Bari Riccardo Azzoli & Special Car Gabriele Torelli & AutoTorino

Trofeo Challenger

Marco Mosconi & Bonera Group Tomas Denis Calvagni & Comer Sud Filippo Bencivenni & StarEmilia by Penske Italia

Trofeo Junior

Filippo Bencivenni & StarEmilia by Penske Italia Mattia Carlotto & Trivellato Racing Riccardo Longo & Paradiso Group

Trofeo Rookie