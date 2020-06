Negli scorsi giorni è stato annunciato il rinnovo dei diritti di Sky Motori per la Formula 1 fino al 2022, oltre che anche importanti novità per quanto riguarda l’incombente inizio della MotoGP. Il tutto per non perdersi nemmeno un minuto dell’azione in pista dei due campionati principali visibili su Sky.

Con i motori in via di riaccensione (il prossimo fine settimana ripartirà la Formula 1, un paio di settimane dopo la MotoGP) arriva una notizia molto importante per quanto riguarda gli appassionati. La Formula 1 rimarrà su Sky anche nelle stagioni 2021 e 2022. Una conferma molto importante, segno che Sky crede nella Formula 1 attuale ed anche a quella delle prossime stagioni con un impegno sempre più importante.

Non solo il rinnovo dei diritti tv, ma anche novità importanti in vista della ripartenza, visto il contingentamento di talent Sky a seguito delle gare sia Formula 1 che MotoGP. Le cronache delle gare dei tre campionati (Formula 1, MotoGP e Superbike) saranno da “remoto” (dalla sede di Sky) ma con un filo diretto ai box grazie al lavoro prezioso degli inviati.

Squadre Sky

Le squadre Sky al seguito di Formula 1, MotoGP e Superbike sono confermatissime: Carlo Vanzini e Marc Genè al commento della Formula 1 con il supporto di Mara Sangiorgio inviata ai box mentre Federica Masolin e Davide Valsecchi condurranno pre e post gara. Guido Meda e Mauro Sanchini saranno le voci della MotoGP, con a supporto Antonio Boselli, Sandro Donato Grosso ed Alex De Angelis, con Pasini spalla di Triolo per Moto2 e Moto. Vercellesi e Temporali commenteranno la Superbike dopo l’ottimo esordio della scorsa stagione.

Novità high tech

Le telecronache dei GP potranno contare su una nuova base high tech: si tratta della riproduzione di un avveniristico muretto box che avrà la funzione di “cabina di controllo”, da dove Carlo Vanzini e Marc Gené racconteranno e spiegheranno i fatti. Il filo diretto con la pista sarà garantito dall’inviata Mara Sangiorgio.

Uno studio super tecnologico, con la possibilità di sfruttare la realtà aumentata come strumento di semplificazione delle analisi tecniche, sarà la base dei pre e post GP e di tutti gli approfondimenti del weekend di gara. Per presentare ogni Gran Premio, Sky si affiderà al simulatore di Dallara: Matteo Bobbi infatti salirà sul simulatore per spiegare come avviene il set-up di una vettura in funzione di una determinata pista. Bobbi avrà sempre un filo diretto con pista e cabina di commento grazie alla sua collaudata SkySportTechRoom.



MotoGP: tra conferme e nuovi programmi

Anche le telecronache della MotoGP potranno contare su una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: nasce la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box saranno raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli. La Sky Sport Bike e lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini saranno ancor più utili per capire i risvolti tecnici di questa stagione.

La prima novità è Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti…), che avranno anche la possibilità di intervenire in telecronaca. Inoltre, tra le novità della programmazione, arriva STACCA&ATTACCA, il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport correranno a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo. E ancora, PRIMADENTRO, con una rotazione di piloti nel corso della stagione che racconteranno le loro curiosità. Nasce infine WHEELS, condotto da Guido Meda: una grande occasione per far provare in prima persona ai talent di Sky Sport MotoGP moto e auto da corsa, ma anche modelli significativi di moto e auto di produzione.

Interattività Intelligente

Non è un segreto che Sky punti molto sull’interattività. Quest’anno l’interattività sarà ancor più potenziata grazie alla possibilità di accedere ai contenuti di approfondimento senza interrompere la visione del programma principale. Per la Formula 1 ci saranno il Race Control e l’On Board Sky per vedere la gara sotto differenti punti di vista. Per quanto riguarda la MotoGP, la Fly View, l’On Board Mix ed il Testa a Testa.

Sky Sport 24 per una finestra sempre più aperta sui circuiti

Tra le novità interessanti anche il potenziamento del canale Sky Sport 24, che continuerà a camminare al fianco dei due canali principali, 207 e 208. Per tutta la settimana il canale darà notizie, anticipazioni e collegamenti dalle piste. Reparto Corse Moto, condotto da Marta Abiye con Paolo Beltramo, e Reparto Corse Auto, condotto da Davide Camicioli, andranno in onda il lunedì alle 14.30. In caso di contemporaneità di eventi la diretta è spostata al martedì, sempre alla stessa ora.

Insomma, Sky ha tirato fuori l’artiglieria pesante per questa stagione. Nonostante il Covid lo spettacolo non mancherà, con tanti doppi appuntamenti che potranno ridisegnare le classifiche. Non resta altro che incollarci alla tv e goderci le gare che stanno per tornare.

Marco Pezzoni