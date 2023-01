L’avvento del nuovo anno ha portato una ventata di cambiamenti in casa Ferrari sul fronte eSports. Nel 2023, infatti, Ferrari Esports non sarà più come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi.

Dalla sua fondazione nel 2019 la divisione SimRacing del team di Maranello, in particolar modo quella legata all’F1 Esports Series, è stata gestita con il supporto di AK Informatica. Con il nuovo anno solare le due parti hanno deciso di sciogliere l’accordo, motivo per cui inizia una nuova era nel virtuale per il Cavallino Rampante. L’annuncio che ha destato più scalpore è stato quello di David Tonizza, campione F1 Esports nell’anno di debutto della Rossa. A quest’ultimo si aggiungono gli annunci dei team manager Alessio Cicolari e Stefano Presenti, quello del team analyst e pilota Amos Laurito ed infine anche l’addio di Kamil Pawlowski, vincitore del contest FVES (Ferrari Esports Series) nel 2021.

I GRANDI SUCCESSI DI FERRARI ESPORTS: DALLA F1 ESPORTS ALLA 24 ORE DI SPA

Quattro anni di successi, tra alti e bassi, per una novità relativa al mondo Ferrari. Il primo trionfo è proprio quello della F1 Esports Series 2019, grazie ad un giovane David Tonizza che era stato selezionato durante il Pro Draft del 2018. In quella stagione l’italiano riesce a vincere all’esordio, tra lo stupore generale del pubblico. Porta a casa altri due successi ed un totale di sette podi, i quali portano al titolo piloti. È mancata la ciliegina sulla torta, ossia la vittoria tra le squadre, successo che tutt’ora manca al Cavallino Rampante nella categoria. Senza mai distaccarsi dal panorama F1, Tonizza è poi sbarcato nelle ruote coperte. Su Assetto Corsa Competizione diventa vice-campione SRO Esports Sprint Series nel 2021 ed è stato parte del team campione nell’Endurance nel medesimo anno. Proprio in quella stagione la Ferrari Esports trionfava nella 24 Ore di Spa Virtual con l’equipaggio Tonizza, De Salvo, Laurito, Leigh.

NON SOLO LA PISTA, L’IMPORTANZA DEL RUOLO DI ANALYST

Il viterbese insegue il titolo sprint anche nel 2022, concludendo al terzo posto alle spalle di McCormack e Baldwin. Infine, una breve parentesi su rFactor 2, nella 24 Ore di Le Mans Virtual del 2020 (corsa in equipaggio con Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi ed Enzo Bonito). Anche per Laurito la stessa esperienza con la vettura gemella insieme a Miguel Molina, Federico Leo e Jordy Zwiers. Inoltre, dal 2020 si è occupato dell’importante ruolo di analyst al fine di aiutare il team, tramite analisi della telemetria, setup e strategie. Per quanto riguarda Pawlowski, invece, la sua esperienza in Ferrari esports è stata decisamente più breve. Entrato nella Scuderia dopo il trionfo in FVES, ha partecipato alla stagione 2022 di SRO Esports Sprint Series e nell’IGTC Esports (Intercontinental GT Challenge Esports).

In attesa di scoprire il futuro di questi ragazzi, che hanno scritto le prime pagine della storia eSports di Ferrari, rimangono i nomi di Brendon Leigh e Fabrizio Donoso legati al Cavallino Rampante per il 2023, in quello che sarà un roster completamente rivoluzionato.

