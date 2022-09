Le FP della SBK 2022 a Barcellona hanno visto la Honda di Lecuona comandare la mattina e la Ducati di Alvaro Bautista conquistare il pomeriggio. Il caldo delle 15 in Spagna non ha permesso di migliorare i tempi della mattinata a tanti piloti

FP 1: LECUONA A CIEL SERENO

Mattinata fresca e poco vento hanno accolto i piloti della SBK 2022 a Barcellona per le prime FP del weekend. Con una condizione ottima per i tempi veloci, i 3 protagonisti di questo mondiale hanno trovato un collega a fare la voce grossa nel primo turno: Iker Lecuona. La Honda si è dimostrata nettamente più veloce della concorrenza stampando un 1’41”396 che risulterà anche il best lap della giornata. Ovviamente questo crono è stato ottenuto con gomma morbida, di cui solo Lecuona si è servito in un turno che non sarà sicuramente come le gare. Secondo tempo per Rinaldi, a più di mezzo secondo, seguito da Razgatlioglu e Bautista, con Rea a chiudere la top5.

RACE MOOD ON 💥 But… wait, it's only FRIDAY! 🥵@19Bautista and @jonathanrea left everything on the track this morning in FP1 at Barcelona 👀 We wonder what FP2 has in store for us… 😳🔜#CatalanWorldSBK 🏁 pic.twitter.com/l6NGHKzR3s — WorldSBK (@WorldSBK) September 23, 2022

FP 2: TOCCA A BAUTISTA

Le seconde libere, svolte con temperature decisamente più calde, hanno abbastanza stravolto la classifica. Bautista, Rea e Locatelli sono riusciti a stampare un 42”0 che gli ha garantito la prima fila virtuale proprio in quest’ordine, con tempi chiaramente più lenti della mattina. Non solo Locatelli, anche Xavi Vierge sorprende con il quinto tempo dietro a Rinaldi e davanti a Razgatlioglu, che ha qualche difficoltà con il caldo a fermare la sua Yamaha R1M. Risale Axel Bassani, settimo in classifica seguito da Scott Redding e Lucas Mahias, mentre chiude la top10 Philip Oettl sulla Ducati del team GoEleven.

GRANDE ATTESA PER DOMANI

Con solo 5 round completi da effettuare, Gara-1 di domani sarà sicuramente un punto di svolta per la classifica generale. Bautista comanda su Razgatlioglu di 30 punti precisi e su Rea di 47, quindi i due contendenti dovranno necessariamente arrivare davanti al pilota Ducati per mantenere aperta la lotta. Alvaro ha dalla sua anche Michael Rinaldi, che ha già dichiarato che, se necessario, darà tutto il supporto al compagno di squadra per riportare il titolo a Borgo Panigale. Alle 14:00 di domani inizia la sfida!

Just 0.007 seconds separates Bautista from himself at the top 😜#CatalanWorldSBK 🏁 pic.twitter.com/2951lD2MVh — WorldSBK (@WorldSBK) September 23, 2022

SBK 2022 BARCELLONA FP, COMBINED TIMES

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE, FP1: MILLER AL TOP, BAGNAIA E QUARTARARO INSEGUONO