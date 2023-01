Inizia l’anno con una serie di significative notizie dal mondo delle ruote coperte a partire dall’accordo tra Vector Sport ed Isotta Fraschini in vista del FIA World Endurance Championship. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti in vista della Rolex 24 at Daytona, evento che inaugurerà a fine gennaio la stagione 2023 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Isotta Fraschini con Vector Sport

Il costruttore italiano ha deciso di diventare partner tecnico e sportivo con Vector Sport per il 2023. Le due realtà sono attese nella classe regina del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà a marzo da Sebring.

Non ci sono informazioni in merito ad un prototipo che sarà realizzato con il supporto di Michelotto. Il debutto, al fine di poter gareggiare a Le Mans, deve avvenire entro fine aprile, mese in cui si svolgerà la 6h di Spa-Francorchamps.

L-R Adam Shore, Vector Sport Commercial Director, Claudio Berro Motorsport MD @IFMcars and Gary Holland @Vectorsport1 Team Principal pic.twitter.com/6hXffHJZ3o — Vectorsport (@Vectorsport1) December 30, 2022

Gary Holland, team principal di Vector Sport, ha rilasciato ai media. “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Isotta Fraschini dopo un approfondito processo di valutazione. Sappiamo che ci aspetta tanto lavoro in vista della prossima stagione”.

Non è manato il parer di Claudio Berro, Motorsport Managing Director per Isotta Fraschini.“Sono molto felice di aver firmato un accordo con Vector Sport, nei prossimi giorni presenteremo le domande di iscrizione al FIA WEC. Siamo stati in contatto con molti partner di qualità prima di prendere una decisione”.

Ricordiamo che per la squadra britannica non si tratterebbe di un debutto assoluto nel FIA WEC. Ricordiamo infatti la partecipazione al Mondiale 2022 nella classe LMP2, una prima solida stagione che è stata coronata con il podio in quel di Monza.

Triasi Competizione svela l’equipaggio per Daytona

Triasi Competizione darà battaglia con Daytona nella classe GTD con Ferrari. La squadra che ha sede in quel di Orlando (Florida) si appresta per il debutto nell’IMSA WTSC dopo aver corso nel 2022 nel Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS.

Onofrio Triasi, boss del team, si alternerà al volante con Charlie Scardina e con due nostri connazionali che hanno bisogno di poche presentazioni. Il primo è Alessio Rovera, il secondo è Andrea Bertolini. Attendiamo ora di scoprire quali saranno i protagonisti con AF Corse e Cetilar Racing. Menzione d’onore per quest’ultima realtà con Roberto Lacorte che tornerà all’attacco dopo il successo nel 2022 in quel di Sebring.

View this post on Instagram A post shared by Triarsi Competizione (@triarsicompetizione)

Luca Pellegrini