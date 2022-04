Continuano gli aggiornamenti dal mondo da Peugeot e dal FIA World Endurance Championship (WEC) alla vigilia terza prova dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship tra i muretti di Long Beach. La battaglia è assicurata dopo le emozioni della Sebring 12h.

Test a Barcellona sotto la pioggia per la nuova 9X8. Peugeot Sport prosegue il proprio avvicinamento al FIA World Endurance Championship dopo aver annunciato l’assenza alla 24h di Le Mans che dopo due stagioni tornerà finalmente nella canonica collocazione nel mese di giugno.

Il primo impegno ufficiale del marchio transalpino dovrebbe essere a Monza nella 6h che si svolgerà nel secondo week-end del mese di luglio. Il condizionale resta d’obbligo, non vi sono infatti delle comunicazioni ufficiali in merito.

