Sono tante le novità dal mondo delle ruote coperte a meno di una settimana dalla Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Purtroppo mancheranno all’appello due grandi star come Will Power e Kevin Magnussen, rallentati da due imprevisti.

Power e Magnussen assenti

L’australiano ed il danese hanno dovuto saltare l’evento statunitense, entrambi avrebbero dovuto correre in GTD. Il primo verrà rimpiazzato a bordo della Mercedes AMG GT3 #75 del SunEnergy1 Racing da Luca Stolz, il campione in carica dell’IndyCar Series ha preferito restare accanto alla propria moglie Elisabeth in ospedale.

Un’intervento ad una mano, invece, ha tolto dai giochi il pilota di Haas per il Mondiale di F1. Il 30enne era atteso con il padre Jan Magnussen a bordo della nuova Porsche 911 GT3-R (992) gestista dal MDK Motorsports. L’ex volto di Corvette Racing sarà comunque della partita insieme a Mark Kvamme/Jason Hart/Trenton Estep.

Robert Shwartzman pilota ufficiale Ferrari

Robert Shwartzman è un nuovo pilota ufficiale Ferrari per il mondo delle GT oltre all’impegno di riserva nella massima formula. L’israeliano parteciperà a tutta la stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup con AF Corse. L’ex campione della FIA F3 è atteso in PRO con Alessio Rovera e Nicklas Nielsen, mentre a bordo della seconda 296 GT3 verranno schierati altri due italiani. Stiamo parlando di Davide Rigon ed Antonio Fuoco, iscritti con il brasiliano Daniel Serra. Appunto specifico per il veneto ed il brasiliano, presenti a Daytona con Risi Competizione in compagnia di Alessandro Pier Guidi/James Calado. I due campioni del mondo del FIA World Endurance Championship in classe GTE PRO raggiungeranno Rigon e Serra che successivamente parteciperanno anche alle altre tre manifestazioni dell’Endurance Cup dell’IMSA WTSC in GTD PRO (12h Sebring, Glen 6h e Petit Le Mans). View this post on Instagram A post shared by Robert Shwartzman (@robertshwartzman)

Ferrari definisce le squadre per il FIA WEC

Ferrari ha definito i piloti per il FIA WEC 2023 in GTE. Oltre ai già citati Stefano Constantini/Simon Mann/Ulysse de Pauw è stata comunicata anche la partecipazione di Alessio Rovera, Davide Rigon e Daniel Serra.

Il primo parteciperà con la 488 GT3 #83 del Richard Mille Racing con il francese Lilou Wadoux ed all’argentino Luís Pérez Companc, mentre il secondo è atteso al posto di Nick Cassidy a bordo della vettura #54 insieme a Thomas Flohr e Francesco Castellacci. Nuovo impegno in GTE anche per il pluricampione della Stock Car Pro Series, designato per gareggiare dalla 1000 Miles of Sebring con Takeshi Kimura e Scott Huffaker (Kessel Racing).