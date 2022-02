Proseguono gli aggiornamenti da FIA World Touring Car Cup (WTCR), FIA World Endurance Championship ed European Le Mans Series (ELMS) in vista della prossima stagione agonistica. Nel frattempo l’appuntamento di questo fine settimana è in quel di Dubai con l’Asian Le Mans Series.

WTCR, Azcona cambia casacca e passa con Hyundai

Cambio di casacca importante per Mikel Azcona che diventa il nuovo teammate di Norbert Michelisz. Il pilota spagnolo diventa il nuovo portacolori del BRC Racing Team e rimpiazza di fatto il nostro Gabriele Tarquini che ha appeso il casco al chiodo dopo il round di Sochi dello scorso autunno.

L’ex portacolori di Cupra passa quindi a Hyundai per la prossima stagione del Mondiale turismo che torna alla normalità con un calendario che originariamente prevede tre prove in Asia, una situazione che mancava da due anni a questa parte in seguito all’emergenza sanitaria.

Il campione in carica del TCR Europe ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto felice e onorato di confermare la mia presenza nel FIA WTCR con l’Elantra N TCR e il BRC Racing Team. Il mio obiettivo è essere competitivo fin dal primo momento, sono estremamente felice e orgoglioso di unirmi a Hyundai Motorsport Customer Racing per la prossima stagione”.

ELMS, Panis Racing accoglie van Uitert

Nicolas Jamin/Julien Canal sono attesi nuovamente con Panis Racing nell’European Le Mans Series. La squadra transalpina accoglie l’olandese Job van Uitert che lo scorso anno ha corso nella categoria con United Autosports.

Il team che ha vinto l’ultima edizione della 4h di Monza ha dovuto fare i conti con l’assenza di Will Stevens. Quest’ultimo sarà presente nel 2022 nel FIA World Endurance Championship (JOTA Sport #38) e nelle prove endurance dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

D’Station Racing completa il proprio equipaggio con Charlie Fagg

Charlie Fagg è stato scelto da D’Station per il FIA World Endurance Championship. Il pilota inglese parteciperà all’intera stagione a bordo dell’Aston Martin #777 accanto ai giapponesi Satoshi Hoshino e Tomonobu Fujii.

Il campione del GT4 Europe 2021 ha rilasciato ai microfoni della propria squadra: “Sono lieto di annunciare che correrò nel FIA World Endurance Championship con la D’station Racing. Poter competere a questo livello è qualcosa che ho sempre sognato. Sono onorato di poter imparare dai miei fantastici compagni di squadra. Non vedo l’ora di essere a Sebring”.

Luca Pellegrini