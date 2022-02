Continuano gli aggiornamenti dal mondo dal FIA WEC e dall’ELMS a meno di una settimana dalla 9h di Kyalami, ultima tappa dell’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. La stagione non si ferma, settimana prossima si correrà infatti in Medio Oriente con l’Asian Le Mans Series.

WEC, rifiniti gli equipaggi con WRT

WRT ha reso noto i propri equipaggi per il FIA World Endurance Championship. La formazione di Vincent Vosse si prepara per la seconda stagione nel mondo dei prototipi dopo aver vinto la 24h Le Mans, il Mondiale e l’European Le Mans Series.

Non ritroveremo più Charles Milesi che militerà con Richard Mille Racing accanto a Sébastien Ogier, arriva come risaputo Sean Gelael che ha corso lo scorso anno con JOTA Sport. Accanto a loro vi sarà il tedesco René Rast, pronto a condividere l’abitacolo con il confermato Robin Frinjs.

Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato, invece, sono attesi sulla seconda con il Realteam by WRT #41. Nato ed Andrade raggiungono l’austriaco che recentemente ha corso la Rolex 24 at Daytona con Tower Motorsport.

Di Resta al posto di Alex Lynn con United a Sebring

Alex Lynn non parteciperà alla tappa di Sebring del FIA WEC. Il pilota britannico, alfiere di United Autosports, ha deciso di saltare la prima tappa del Mondiale al fine di concentrarsi sulla 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, gara che come accaduto nel 2019 si terrà nella giornata seguente

Al suo posto ci sarà Paul Di Resta, volto noto della formazione inglese che si alternerà al volante con Josh Pierson/Oliver Jarvis. Il discorso è diverso per Filipe Albuquerque che come l’inglese gareggia in IMSA, ma con il Wayne Taylor Racing.

ELMS, Aitken debutta con i prototipi a tempo pieno

Non solo aggiornamenti dal WEC, ma anche dall’ELMS. Racing Team Turkey (TF Sport) ha confermato il proprio programma nell”European Le Mans Series. Jack Aiteken, pilota inglese che ha corso anche in F1 in Williams al posto di George Russell in occasione del Gran Premio di Sakhir del 2020, debutta in LMP2 in classe PRO-Am accanto ai confermati Salih Yoluc e Charlie Eastwood.

Tom Ferrier, boss della squadra, ha rilasciato ai microfoni del team: “Ora abbiamo un anno di gestione della LMP2 siamo fiduciosi di poter migliorare notevolmente i risultati del 2021. Jack è una grande risorsa da aggiungere alla formazione con Salih e Charlie”.

ELMS, Pietro Fittipaldi con Inter Europol

Pietro Fittipaldi correrà a tempo pieno nell’European Le Mans Series. Il terzo pilota di Haas nella massima formula si prepara a gareggiare a bordo dell’Oreca 07 Gibson del Team Inter Europol, squadra che sarà in pista anche in LMP3 con due Ligier. Il danese David Heinemeier Hansson ed l’elvetico Fabio Scherer accompagneranno l’ex protagonista dell’IndyCar Series.

Il brasiliano ha rilasciato ai microfoni della propria squadra in una nota: Sono entusiasta di correre per l’Inter Europol Competition nel campionato ELMS. Insieme a David e Fabio abbiamo una formazione forte per lottare in testa con l’obiettivo di vincere il titolo. Continuerò anche come pilota di riserva e collaudatore per il team Haas F1, sarà una stagione impegnativa”.

Luca Pellegrini