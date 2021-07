Dopo lo spettacolo della prima 6h di Monza continuano le news dal WEC e dalla NASCAR a poche settimane dalla 24h di Spa-Francorchamps.

Callum Ilott et Sarah Bovy a Le Mans con Iron Lynk

Iron Lynk cambia nuovamente i propri equipaggi in vista della 24h di Le Mans. Il marchio legato a Ferrari annuncia la presenza a Le Mans del britannico Callum Ilott e della belga Sarah Bovy. Il primo, attualmente in pista nel GT World Challenge Europe, sarà al volante della 488 GTE #80 con Rino Mastronardi e Matteo Cressoni.

La seconda, al debutto nel WEC a Monza, parteciperà alla 24h casalinga con il Iron Dames accanto a Michelle Gatting e Rahel Frey. Resta immutata, invece, la terza auto con Raffaele Giammaria/Paolo Ruberti/Claudio Schiavoni.

NASCAR: cambi importanti in vista del 2022

Cambi importanti nella NASCAR Cup Series, categoria che dal 2022 si prepara per vivere il primo anno con le nuove auto. Le soprese arrivano principalmente dal Team Penske che al termine del 2021 saluterà Brad Keselowski.

Il nativo dello Stato del Michigan, campione nel 2012, lascia la formazione del ‘Capitano’ dopo esser diventato il co-proprietario e pilota del Roush Fenway. L’attuale #2 del gruppo correrà con la squadra che al momento ha tra le proprie fila Ryan Newman #6. Entra in gioco, come da pronostico, Austin Cindric.

Il figlio di Tim Cindric, Presidente del team Penske, debutterà a tempo pieno nella categoria dopo qualche apparizione in questa annata. Il campione in carica dell’Xfinity Series avrebbe dovuto entrare nella Cup Series 2022 con il Wood Brothers.

L’attuale squadra di Matt Di Benedetto accoglierà Harrison Burton, pilota Toyota che milita nella Xfinity Series con il Gibbs Racing #20. Il figlio di Jeff Burton, ex protagonista della Cup Series ed attuale commentatore di NBC, raggiungerà i grandi nella NASCAR in una stagione tutta da vivere.

Hendrick Motorsport, invece, ha ‘blindato’ Kyle Larson fino al 2023. Il #5 della principale squadra Chevrolet ha conquistato quattro vittorie in questo 2021, il migliore della squadra da Daytona ad oggi. Ricordiamo che per il californiano si tratta del primo anno con la Camaro #5 dopo i fatti che per una stagione lo hanno allontanato dalla categoria.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo