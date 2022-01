Si avvicina la Rolex 24 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e la stagione europea per quanto riguarda l’European Le Mans Series (ELMS) ed il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS (GTWC Europe)

ELMS, Farfus full-time con BHK Motorsport

Augusto Farfus gareggerà a tempo pieno nell’European Le Mans Series 2022 con BHK Motorsport. La realtà di Francesco Dracone accoglie il forte pilota brasiliano che avrà la doppia mansione di pilota (LMP2) e coach (LMP3).

L’alfiere ufficiale di BMW Motorsport, iscritto alla Rolex 24 in GTD PRO con la nuova M4 GT3 gestita dal team RRL, ha affermato alla stampa: “È un grande piacere per me entrare a far parte del team BHK Motorsport. La griglia della European Le Mans Series è una delle più dure al mondo con diversi team che partecipano anche al WEC e all’IMSA e molti top driver. Sarà bello correre in un ambiente del genere. Oltre a BHK e Francesco, voglio anche ringraziare BMW Motorsport per avermi dato l’opportunità di prendere quest’altro impegno per questa stagione“.

Continuano ad arrivare delle novità interessanti per l’ELMS 2022 oltre a quella di Farfus. Ricordiamo infatti la recente conferma di Tom Gamble e Phil Hanson per la prossima stagione a bordo della vettura #22 di United Autosports.

GTWC Europe: Dinamic Motorsport con Ledogar

Dinamic Motorsport ha annunciato il proprio equipaggio PRO per il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. La squadra italiana accoglie il francese Côme Ledogar che si è imposto lo scorso anno nella categoria con la vettura #51 di Iron Lynk (Ferrari).

Il vincitore della 24h di Spa-Francorchamps 2021, campione della serie anche nel 2016 con McLaren, si alternerà per tutte le prove di durata accanto a Matteo Cairoli e Klaus Bachler, presenti anche lo scorso anno.

Luca Pellegrini