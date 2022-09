Aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte con una particolare attenzione alla NASCAR che guarda al 2023 con il nuovo calendario e con il cambio di casacca di Kyle Busch. Occhi puntati anche sull’European Le Mans Series in vista di Spa-Francorchamps ed l’annuncio della separazione tra Audi Sport e Nico Mueller al termine del 2022.

NASCAR 2023, presentate le 36 tappe

Il calendario della NASCAR Cup Series 2022 si articolerà nuovamente in trentasei prove da Daytona (febbraio) al Championship 4 di Phoenix (novembre). Non ci sono dei grandi cambi rispetto all’attuale versione del calendario con i Playoffs che manterranno intatto il loro programma di 10 corse da Darlington, Kansas, Bristol, Texas, Talladega, Charlotte Roval, Las Vegas, Homestead-Miami, Martisville e Phoenix.

38 weekends of non-stop action. The 2023 #NASCAR Cup Series schedule is here. pic.twitter.com/kPckLXDVVV — NASCAR (@NASCAR) September 14, 2022

La novità più importate sta sicuramente nel debutto di una tappa cittadina ad inizio luglio. Chicago segnerà la storia della NASCAR sostituendo Road America che dopo due stagioni tornerà ad accogliere solamente la NASCAR Xfinity Series.

Il ‘Los Angeles Memorial Coliseum’ ospiterà nuovamente il ‘Clash’ che precederà l’inizio della stagione, mentre la storica location del ‘North Wilkesboro Speedway’ per la tradizionale ‘All Star Race’ di metà maggio.

Ben Kennedy, vicepresidente senior NASCAR per lo sviluppo e la strategia delle corse, ha rilasciato alla stampa in una nota: “Ci prepariamo a celebrare la nostra stagione del 75mo anniversario. Ci siamo impegnati per fornire un programma che riconosca la profonda storia e tradizione del nostro sport. Abbiamo valutato il futuro al fine di avere nuovi mercati e fans”.

In our 75 years, we've never seen a schedule this diverse. pic.twitter.com/K6qFenbZeL — NASCAR (@NASCAR) September 14, 2022

Kyle Busch passa a RCR

Kyle Busch ha annunciato un nuovo ingaggio per la stagione 2023 della NASCAR Cup Series. Il due volte campione della serie, vincitore per 60 volte nella serie, concluderà al termine del 2022 la propria avventura con Joe Gibbs Racing e di conseguenza con Toyota a favore di RCR e di Chevrolet.

Il nativo dello Stato di Las Vegas militerà full-time a bordo della Camaro #8 del Richard Childress Racing rimpiazzando Tyler Reddick che verrà spostato su una terza auto. Non cambierà, invece, il ruolo di Austin Dillon che militerà nuovamente a bordo della mitica #3.

Il #18 di Toyota ha rilasciato ai media: “RCR ha una storia impressionante nella NASCAR e sono onorato che Richard abbia riposto la sua fiducia in me. Non vedo l’ora di guidare per la RCR e di lavorare con tutti per aggiungere nuovi risultati ai nostri curriculum”.

Non è mancato il parere di Richard Childress, numero uno dell’omonimo team: “Kyle è un affermato contendente di questo sport e credo che la sua esperienza e dedizione ci permetterà di crescere molto. Ho sempre ammirato lo stile di guida di Kyle e la sua capacità di vincere e correre sin dal suo debutto”.

“He’s hungry, we’re going to win.” – Richard Childress pic.twitter.com/WpRDpZi8uY — RCR (@RCRracing) September 13, 2022

ELMS, Juan Manuel Correa debutta a Spa con PREMA

Dopo qualche mese di ritardo rispetto al programma originale è arrivato finalmente il momento di vedere in pista Juan Manuel Correa nell’European Le Mans Series. Il sudamericano sarà al via con Louis Deletraz e Ferdinand Habsburg, leader della classifica con il nostro Lorenzo Colombo. PREMA tenterà di chiudere i giochi in Belgio per il titolo dopo aver ottenuto il terzo acuto in quattro prove in quel di Barcellona.

Da segnalare, invece, l’assenza dell’entry list per la 4h di Spa per la tedesca Sophia Floersch. Algarve Pro Racing #19 ha annunciato l’ingaggio per la sfida nelle ‘Ardenne’ del romeno Filip Ugran, pronto per alternarsi al volante con Bent Viscaal.

It’s officially official!@JMCorrea__ 🤝🏻 #ELMS debut. The 23-year old American-Ecuadorian driver will be racing in LMP2 for the first time with @PREMA_Team at the 4 Hours of Spa-Francorchamps on Sept. 25 as he is replacing Lorenzo Colombo. #4HSpa pic.twitter.com/x1y33LMsHC — European Le Mans Series (@EuropeanLMS) September 13, 2022

Nico Mueller dice addio ad Audi Sport per Peugeot

Nico Müller lascerà Audi Sport al termine della stagione 2022. Lo svizzero abbandona la casa di Ingolstadt per seguire l’obiettivo di correre nella classe regina del FIA World Endurance Championship o dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dopo la chiusura di Audi al programma LMDh.

Il portacolori del Team Rosberg per il DTM e di WRT per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup ha riportato ai media in una nota: “È stata una decisione molto difficile. L’Audi mi ha dato la possibilità di entrare nel motorsport professionistico. Devo molto all’azienda e sono un grande fan del marchio e delle sue auto. Ho ancora obiettivi che purtroppo non si possono realizzare con l’Audi”.

Thank you very much and all the best, @nico_mueller. Audi Sport and Nico have mutually agreed to terminate their contract early at the end of the 2022 season. The @DTM finale at Hockenheim on Oct 8/9 will be his last race with Audi for the time being.#PerformanceIsAnAttitude pic.twitter.com/fi32bR6GbR — Audi Sport (@audisport) September 14, 2022

Il vicecampione del DTM 2020 è pronto per una nuova sfida con Peugeot Sport nel WEC, una prima volta per lui a tempo pieno dopo la preziosa esperienza con Vector Sport nel Mondiale 2022 nella classe LMP2.

Olivier Jansonnie, direttore di Peugeot TotalEnergies, ha rilasciato in merito ai giornalisti dopo l’annuncio del cambio di casacca di Mueller: “Nico è un pilota di talento con un record impressionante di successi. Quest’anno ha guidato un prototipo LMP2 ed ha dimostrato la velocità e costanza che il Team Peugeot TotalEnergies cerca dai suoi piloti”.

Ford presenta la sua armata per i prossimi anni

Ford guarda al futuro per i prossimi anni con l’inedita Mustang Dark Horse, auto che sarà protagonista su più fronti nei prossimi due anni. Il brand americano si prepara infatti per militare nel 2023 con la nuova GT4 e nel Supercars Championship, mentre nel 2024 arriverà sui tracciati di tutto il mondo la nuova GT3 e la nuova NASCAR per la Cup Series.

Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Performance Motorsports, ha riportato ai media. “Stiamo portando questa nuovissima Mustang nelle competizioni e la definizione stessa di Dark Horse è perfetta per introdurre questo veicolo nel nostro storico marchio. Siamo certi di avere l’auto giusta per il successo”.

A new reign of racing ponies joins the herd– bringing bold styles and advanced engines to the Ford Performance family. #MustangStampede #FordMustang pic.twitter.com/KsQfvDko5V — Ford Performance (@FordPerformance) September 15, 2022

Luca Pellegrini