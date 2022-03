Continuano e proseguono gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte alla vigilia del Superweek-end di Sebring con la prima prova del FIA World Endurance Championship e la 70ma edizione della 12h valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Ferrari svela le prime immagini della nuova GT3

Il 2023 sarà un anno storico per il mondo delle corse con i nuovi regolamenti LMDh ed il ritorno di Ferrari nella classe regina con un hypecar. La situazione sta cambiano anche in GT3, dei nuovi modelli sono alle porte dopo il debutto quest’anno della nuova Audi e dell’inedita M4 GT3.

Dall’anno prossimo avremo anche una Rossa con la nuova 296 GT3, vettura che dal 2024 potrà gareggiare anche a Le Mans. Una nota ufficiale recita: “Questo modello raccoglie l’eredità della 488 GT3 che, nelle sue configurazioni standard ed Evo 2020, ha sin qui ottenuto 107 titoli dalla gara di esordio, con 429 vittorie su 770 partenze”.

IMSA, Neel Jani in scena con Chip Ganassi Racing #02

Neel Jani è atteso con Chip Ganassi Racing alla Sebring 12h, secondo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La formazione legata a Cadillac correrà a bordo della vettura #02 accanto ai titolari Earl Bamber e Alex Lynn. L’ex vincitore della 24h du Mans ha rilasciato alla stampa in una nota: “Ho la fortuna di avere l’opportunità di correre con un team rinomato come Chip Ganassi Racing per la 12h di Sebring. Non vedo l’ora di lavorare con Alex Lynn e di ritrovare Earl Bamber”.

Lo svizzero è chiamato a sostituire il danese Kevin Magnussen. Quest’ultimo, originariamente previsto nell’entry list originale, salta la mitica gara statunitense dopo la chiamata di Haas per il Mondiale F1 2022. Si tratta dell’ennesimo cambio per Chip Ganassi Racing che ha dovuto rinunciare anche al neozelandese Scott Dixon, impegnato in Texas in IndyCar.

GTWC Europe, Barwell Motorsport presenta l’equipaggio per la Gold Cup

Barwell Motorsport ha annunciato il proprio equipaggio per la Gold Cup del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup 2022. Il team britannico militerà nelle cinque competizioni di durata con Alex Malykhin, James Dorlin e Ben Barker.

Brands Hatch (Gran Bretagna) e Valencia (Spagna) sono le due gare della Sprint Cup che vedranno in scena la squadra legata a Lamborghini con Alex Malykhin e James Dorlin. Un secondo equipaggio sarà rivelato nei prossimi giorni in vista del primo appuntamento dell’anno che si svolgerà ad inizio aprile ad Imola.

ELMS, Algarve Pro Racing prende il posto di G-Drive Racing

Algarve Pro Racing prende il posto di G-Drive Racing nell’entry list dell’European Le Mans Series. La compagine portoghese, attesa anche nel FIA World Endurance Championship, parteciperà con due Oreca 07 Gibson alla categoria che scatterà il prossimo aprile dal Paul Ricard (Francia).

John Falb /James Allen/Alexander Peroni si alterneranno in PRO/Am a bordo della vettura #47, mentre Sophia Flörsch e Bent Viscaal daranno battaglia a bordo della gemella #19. Ricordiamo che la compagine russa è uscita di scena in seguito alla delicata vicenda che si sta vivendo in Ucraina.

Luca Pellegrini