Continuano le novità dal mondo delle ruote coperte alla vigilia di un nuovo interessante fine settimana con il 10mo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La battaglia è assicurata in quel di Road America, uno dei più iconici impianti della serie.

Indy torna nel 2023 nell’IMSA

Dopo una lunga pausa, l’Indianapolis Motor Speedway torna ad accogliere la principale categoria statunitense riservata alle GT ed ai prototipi. Il 17 settembre vivremo una prova da 2h e 40 valido per l’IMSA WTSC, appuntamento assente dal calendario dal 2014.

John Doonan, presidente dell’IMSA, ha riportato alla stampa ai microfoni in merito: “C’è stato un interesse reciproco e molte conversazioni tra IMSA e la leadership di Indianapolis da un po’ di tempo. Il 2023 è il momento giusto per un intero fine settimana di azione IMSA in una prestigiosa pista come Indianapolis”.

WRT lascia Audi e raggiunge BMW nel FIA WEC

WRT saluta Audi e come ipotizzato a più riprese raggiunge BMW. La squadra belga ha deciso di mettere fine all’accordo con la compagine dei Quattro Anelli, una partnership che si chiude dopo 13 anni di successi in tutto il mondo.

BMW diventa la nuova casa della formazione di Vincent Vosse. La casa bavarese ha scelto infatti l’attuale squadra di Valentino Rossi per il GTWC Europe per l’ingresso dal 2024 nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Non ci sono al momento delle indiscrezioni ufficiali, ma è chiaro che dal prossimo anno anche in GT3 le cose cambieranno. BMW accoglie un cliente storico per Audi Sport, una delle équipe più vincenti dell’infinito mondo delle GT3 e non solo.

BREAKING NEWS 🚨 Team WRT competing with the BMW M Hybrid V8 in the WEC from 2024 The Belgian Team WRT will be preparing intensively to compete with the cars next year, before they appear in the WEC races.

⠀ #WRT #BMWmotorsport #BMWHybridV8 pic.twitter.com/ZsWEOYV6uO — WRT – W Racing Team (@followWRT) August 2, 2022

Vincent Vosse ha riportato ai media: “Tutti noi del Team WRT siamo estremamente felici dell’inizio di questa nuova partnership con BMW M Motorsport e ci sentiamo onorati di essere associati a un marchio che ha un curriculum così straordinario nelle corse automobilistiche”.

Luca Pellegrini