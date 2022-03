Ultime notizie dal mondo dell’ACI GT e del FIA World Rally Championship (WRC) alla vigilia di un week-end tutto da seguire con il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Imola si prepara per accogliere la serie di SRO che verrà raggiunta in Italia dal GT4 Europe e dal Lamborghini Super Trofeo Europe.

BMW, Ceccato Racing con Kligmann/Glock nelle gare Sprint

Ceccato Racing porterà in pista due piloti di primo profilo nel Campionato Italiano Gran Turismo 2022. La squadra legata a BMW, in pista settimana scorsa a Monza per una serie di test pre-stagionali, avrà tra le proprie fila Timo Glock e Jens Kligmann per le quattro tappe Sprint.

L’ex pilota di F1, presente nel DTM 2021 con ROWE Racing, ha commentato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Sono felicissimo di continuare ad essere pilota di BMW M Motorsport e non vedo l’ora di unirmi al team di Roberto per correre con Jens nella serie tricolore”

Non è mancato il commento da parte di Kligmann, altro tedesco che non ha bisogno di presentazione. “Ho sempre tenuto d’occhio il GT Italiano e non vedo l’ora di farne parte con Timo. Potremo andare su piste fantastiche ed avere Roberto come team principal significa avere una persona di grande esperienza e in un ottimo team”.

WRC, torna il Rally di Nuova Zelanda ad ottobre

Non solo aggiornamenti dal Campionato Italiano GT (ACI GT), ma anche dal WRC. Il Mondiale Rally si prepara infatti per tornare in Nuova Zelanda. I protagonisti raggiungeranno Auckland ad inizio ottobre come undicesima tappa dell’anno prima di Spagna e Giappone che dovrebbe chiudere l’anno a metà novembre.

Michael Goldstein, CEO dell’evento, ha commentato ai media in merito: £L’evento è durato cinque anni e c’è stata una straordinaria quantità di duro lavoro e discussioni per riportare il WRC in Nuova Zelanda. Ora stiamo facendo di tutto per mettere in scena un grande spettacolo e portare la manifestazione alla gente”.

Nel frattempo cresce l’attesa per il Rally del Portogallo. L’evento che vivremo a maggio potrebbe accogliere una nuova sfida tra Sébastien Loeb e Sèbastien Ogier come accaduto a Montecarlo, attendiamo certezze in merito.

Luca Pellegrini