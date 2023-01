Primo test in North America per la nuova Ferrari 499P, vettura che debutterà a marzo da Sebring nel FIA World Endurance Championship. Il nuovo prototipo della casa di Maranello ha esordito negli USA dopo le recenti apparizioni in quel di Aragon (Spagna) e Vallelunga.

Ferrari sbarca negli USA

Due giorni di prove sono state indette nello Stato della Florida, tracciato molto particolare che ha visto in pista i piloti che questo week-end parteciperanno alla Rolex 24 at Daytona. Presente anche il pugliese Antonio Giovinazzi, ufficialmente annunciato con il team di Antonello Coletta.

Alessandro Pier Guidi, campione in carica in GTE PRO, ha affermata in merito: “Il test di Sebring è stato molto importante per noi perché abbiamo avuto modo di provare la 499P sulla pista dove debutteremo. Un tracciato che oltretutto è molto severo con le componenti meccaniche della vettura. Mi sono divertito tantissimo a guidare la vettura su questa pista. I riscontri di questa due giorni sono positivi, abbiamo accumulato esperienza che sarà importante alla 1000 Miglia e, soprattutto, abbiamo avuto modo di avere dei riferimenti precisi rispetto ai nostri avversari anche dal punto di vista cronometrico. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per migliorare ulteriormente, ma sappiamo in che direzione farlo”.

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Pier Guidi (@ale_pierguidi)

WRC, Ogier presente in Messico

Sébastien Ogier ha confermato ai giornalisti francesi di Canal + la propria partecipazione al Rally del Messico, terzo appuntamento del FIA World Rally Championship. Il transalpino sarà nuovamente presente con Toyota accanto al britannico Elfyn Evans, al finnico Kalle Rovanperä ed al giapponese Takamoto Katsuta.

Il nove volte vincitore del Rally di Montecarlo tenterà di diventare il più vincente di sempre nell’appuntamento sudamericano che torna nel calendario dopo una breve assenza. L’emergenza sanitaria ha sottratto negli ultimi due anni un evento amato da tutti i protagonisti che tra poche settimane si ritroveranno in Svezia per il secondo evento della stagione.

IMSA, foto di gruppo a Daytona in attesa della Rolex 24

Tutte le 61 auto presenti alla Rolex 24 at Daytona hanno effettuato nella giornata di ieri la tradizionale foto di gruppo che precede il primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

GTP, LMP2, LMP3, GTD PRO e GTD si sono posizionate nella piega del tri-ovale del ‘World Center of Racing’, un ‘rituale’ che precede in ordine cronologico la prima sessione di prove libere. Nella giornata odierna si svolgeranno le prime due sessioni cronometrate, si continuerà venerdì con altri tre turni.

ELMS, Lopez raggiunge COOL Racing

L’argentino José Maria Lopez parteciperà alla stagione 2023 dell’European Le Mans Series. L’ex campione del mondo, pilota regolarmente iscritto al FIA World Endurance Championship con Toyota, è atteso al via della categoria continentale con la compagine elvetica che per la prima volta vedrà ai nastri di partenza due Oreca 07 Gibson LMP2.

Il plurivincitore del FIA World Touring Car Championship dividerà l’abitacolo con il giovane Vlad Lomko, russo che lo scorso anno ha partecipato all’Euroformula Open con i colori del CryptoTower Racing.

🚀 Driver Announcement 🚀 @pechito37 will join us for @EuropeanLMS 2023 😊 He will be a true asset for the team as a #LEMANS24 winner & 2-time #WEC Champion. The Argentinian, will join Vlad Lomko in our 2-car effort with the ORECA 07 & will bring his huge experience of sportscar pic.twitter.com/tNElVu2kdN — COOL Racing (@COOLRacing) January 25, 2023

AMG ed Audi Sport all’attacco a Bathurst

Si avvicina la 12h di Bathurst, evento che commenteremo tra meno di due settimane. Mercedes ha presentato tre equipaggi PRO per la più importante gara endurance d’Australia, primo appuntamento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Daniel Juncadella, Nicky Catsburg e Lucas Auer si presenteranno al via con GruppeM, mentre Maro Engel, Raffaele Marciello e Mikael Grenier sono stati ingaggiati da Craft-Bamboo Racing. Non scordiamoci la partecipazione di SunEnergy1 Racing, team che ripropone il tridente che vinse nella passata stagione. Kenny Habul tornerà della partita in compagina dell’andorrano Jules Gounon e del tedesco Luca Stolz.

Anche Audi Sport non mancherà all’appello con Mattia Drudi/Christopher Haase e Patrick Nieederhauser. L’italiano ed i due tedeschi parteciperanno alla categoria PRO che vedrà un totale di otto unità sullo schieramento di partenza.

After Daytona I will be back in GT and Bathurst.

Best combination of track/car and teammates 😍 @MaroEngel Mik Grenier and GruppeM

Oh and happy to be back in yellow too

PS: I know I’m good with photoshop pic.twitter.com/6Yy4ZrZufA — Raffaele Marciello (@Team_RMarciello) January 25, 2023

