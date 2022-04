Siamo solo nei primi mesi dell’anno, ma è doveroso guadare già al 2023 con Ferrari e Porsche che hanno mostrato delle interessanti immagini in vista di un anno chiave per il mondo delle gare di durata. La Rossa ha acceso in quel di Fiorano i primi metri con la 296 GT3 a Fiorano, mentre la casa di Stoccarda ha girato a Spa-Francorchamps con l’inedita LMDh

Ferrari 296 GT3, primi chilometri a Fiorano

Primi chilometri a Fiorano con Alessandro Pier Guidi ed Andrea Bertolini per la nuova Ferrari 296 GT3, inedita auto della casa di Maranello che debutterà nei tracciati di tutto il mondo a partire dalla prossima annata.

Antonello Coletta, responsabile delle Attività Sportive GT della Ferrari, ha commentato alla stampa in merito: “La giornata di oggi segna l’ingresso nel nostro futuro delle competizioni GT ed è un momento speciale. Abbiamo scelto di effettuare i primi collaudi a Fiorano perché è la nostra casa e per permettere alle persone che hanno lavorato al progetto di condividere un’emozione molto particolare. La vettura ha un intenso programma di test davanti a sé, ma abbiamo avuto dei buoni riscontri già da questa prima sessione”.

No better place than Fiorano for the first kilometers of the new #Ferrari296GT3! A shakedown to remember that brings #FerrariCompetizioniGT into the future of motorsport.#Ferrari #FerrariRaces pic.twitter.com/gaYPxSBpTL — Ferrari Races (@FerrariRaces) April 12, 2022

Porsche si prepara per il ritorno nell’endurance

Oltre alla Ferrari, pronta a prepararsi anche con la nuova hypercar, il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship attendono la nuova Porsche LMDh, unica vettura di cui per ora abbiamo delle immagini. Dopo le prime foto ed un video da Barcellona prosegue il programma d’avvicinamento alla Rolex 24 at Daytona del prossimo gennaio, competizione che segnerà l’inizio di una nuova era tra Europa ed America.

Non ci sono molti dettagli in merito a quando svolto dal marchio teutonico nelle Ardenne, sede tra meno di un mese del secondo atto del FIA WEC che riprenderà il suo cammino dopo la competizione di marzo di Sebring.

Luca Pellegrini