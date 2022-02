Continuano le novità dal mondo delle ruote coperte da DTM e FIA World Touring Car Cup (WTCR). Non mancano gli aggiornamenti anche dal FIA World Rally Championship (WRC) che questo fine settimana darà battaglia in quel di Umeå in Svezia.

DTM, David Schumacher presente con WINDWARD

David Schumacher correrà nel DTM 2022 con la terza Mercedes di WINWARD Racing. Nuovo impegno per il figlio di Ralf Schumacher che lo scorso anno ha corso full-time nella FIA F3 con il Team Trident. Il tedesco si prepara per la prima esperienza nel mondo delle GT3 accanto a Maximilian Götz ed a Lucas Auer.

Christian Hohenadel, team principal di Team WINWARD, ha rilasciato ai microfoni del DTM: “Sappiamo tutti quanto sia alto il livello nel DTM. Sarà la sua prima stagione in questo ambiente molto difficile, il 2022 è sicuramente un anno di apprendimento. Lo supporteremo il più possibile”.

WTCR, Ma Qing Hua torna con Cyan Racing

Cyan Racing ha reso noto il primo pilota per il FIA World Touring Car Cup 2022. Il cinese, presente ai tempi di Citroen nel Mondiale e nel 2019 con il Team Mulsanne, rientra con un top team a bordo di una delle quattro Lynk & Co 03 TCR.

Non ci sono informazioni per il resto dell’equipaggio, Yann Ehrlacher, Yvan Muller, Thed Björk e Santiago Urrutia hanno corso nella passata stagione. Il primo di questi, 25enne nativo di Mulhouse, ha vinto le ultime due edizioni della serie che scatterà nel week-end del 10 aprile in quel di Most (Repubblica Ceca).

WEC, 3 inviti in più per Le Mans

Il prossimo 28 febbraio sarà svelata l’entry list 2022 della 24h di Le Mans, competizione che finalmente tornerà a giugno nella sua data tradizionale. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato in ‘A ruota libera’,

Nielsen Racing ha vinto il titolo in LMP2 e sarà al via in quel di Le Mans oltre all’impegno nell’European Le Mans Series con un’Oreca 07 Gibson. CD Racing ha strappato un biglietto per la Francia con l’acuto in LMP3, mentre ritroveremo come nel 2021 una vettura per Inception Racing. Continua l’impegno su più fronti per questo team che da quest’anno militerà anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Lorenzo Bertelli assente per l’impegno a Milano nella settimana della moda

Il Rally di Svezia avrebbe dovuto vedere in azione per la prima volta il nostro Lorenzo Bertelli. L’alfiere della quarta Ford Puma di M-Sport non sarà al via in seguito ad un imprevisto di lavoro a Milano in occasione della settimana della moda.

Il 33enne lombardo avrebbe dovuto partecipare all’unico round sulla neve della stagione diventando il primo italiano a correre con le inedite ‘Rally1’. L’appuntamento è da definire, potremmo rivederlo in scena prima del termine del campionato. Il britannico Gus Greensmith, il francese Adrien Fourmaux e l’Irlandese Craig Breen sono attesi regolarmente nel secondo atto stagionale

Ypres conferma nel WRC

Il Mondiale Rally sarà nuovamente protagonista quest’estate in quel di Ypres, cittadina belga che ha ospitato il FIA World Rally Championship anche nella passata stagione. Si tratta del secondo evento sterrato in ordine cronologico dopo la Croazia, evento che si svolterà ad aprile.

Jona Siebel, amministratore delegato di WRC Promoter, ha rilasciato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Il Belgio ha portato qualcosa di completamente diverso nel WRC con delle prove speciali difficili e molto interessanti. Siamo sicuri che sarà replicato il successo della passata stagione con tutti gli appassionati. Siamo rimasti estremamente colpiti dalla professionalità e dai piani del team organizzativo”.

Luca Pellegrini