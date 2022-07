In attesa del round di Monza del FIA World Endurance Championship restiamo ancora in quel di Misano Adriatico, tracciato che settimana scorsa ha accolto il quarto appuntamento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup (GTWC Europe).

Il sole romagnolo ha regalato degli interessanti spunti con un buon numero di tifosi che si sono recati in pista per un fine settimana molto interessante che ha visto protagonista l’Audi #32 di Charles Weerts/Dries Vanthoor. I campioni in carica hanno portato a 11.5 i punti di vantaggio su Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, alfieri di Akkodis ASP #89 che in ogni caso restano ampiamente in gioco per il titolo.

La stagione della Sprint Cup si concluderà in quel di Valencia a settembre, una gara che sarà preceduta in ordine cronologico dall’importantissima 24h di Spa-Francorchamps e dall’inedita 3h di Hockenheim che rappresenterà il quarto atto dell’Endurance Cup.

Drudi – Patrese, nuova coppia per una gara

L’assenza di Luca Ghiotto, positivo al COVID-19, ha visto un nuovo pilota accanto di Mattia Drudi a bordo dell’Audi #12 del Tresor by Car Collection. La squadra italiana ha deciso di inserire accanto al romagnolo il giovane Lorenzo Patrese, figlio di Riccardo che si è mostrato molto competitivo nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli. Prima gara in PRO per quest’ultimo nel mondo delle GT3 del GTWC Europe, ricordiamo infatti l’impegno di quest’ultimo nell’Endurance Cup nella speciale Silver Cup.

Mattia Drudi

“Stiamo faticando un po’. I test a Spa-Francorchamps sono andati molto bene, anche se ci sono stati tanti problemi con le forature. Sicuramente le modifiche apportate alla pista non aiutano in questo senso. Lorenzo è molto competitivo, va forte”.

Lorenzo Patrese

“Mi piace molto il format della Sprint Cup, ma mi devo abituare alla battaglia con queste auto. Sono contento di come stanno andando le cose e di quanto sto imparando rispetto alla prima gara che ho fatto ad Imola. Non ero mai andato a Spa-Francorchamps, Eau Rouge è unica”.

Altre considerazioni a meno di un mese dalla 24h di Spa.

Casper Stevenson (Akkodis ASP #87/Mercedes)

“Ad essere onesto mi mancano le monoposto in cui sei da solo. Non ho al momento altri piani oltre al GTWC Europe, sono soddisfatto di questa prima mia esperienza con il mondo delle GT3. Al momento, avendo provato, entrambi i format, preferisco la Sprint Cup alle prove di durata”.

Vincent Abril (JP Motorsport #112/McLaren)

“Abbiamo un bel progetto e credo che sia giusto che la squadra abbia deciso di saltare la 24h di Spa. Non siamo pronti abbastanza per una sfida del genere. Misano è una bellissima location, ma la pista non mi piace molto. A mio parere è un tracciato da MotoGP, ci sono troppi limiti per i track limits. Sto vivendo un periodo molto buono, la pole-position a Le Mans è stata speciale. Spero che questo momento continui”.

Da Misano – Luca Pellegrini