La Direzione Centrale per lo Sport di ACI, in collaborazione con la Commissione Rally ACI Sport e ACI Sport Spa, ha messo a punto un impegnativo programma che prevede la presenza di 11 piloti al via delle gare 2021, in varie serie, con i colori di ACI Team Italia.

Nove di essi saranno impegnati nel Campionato Italiano Rally tutti fra l’altro già seguiti in passato dalla Federazione. Per loro vi sarà un decisivo supporto economico ed un appoggio trasversale che va dalla comunicazione ad altre importanti facilitazioni.

IL TEAM

I nomi prescelti per la competizione tricolore sono Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Tommaso Ciuffi, Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso, Andrea Mazzocchi, Marco Pollara, Alessio Profeta e Alessandro Re.

Nel Campionato Italiano Rally Terra la portacolori di ACI Team Italia sarà la lombarda Rachele Somaschini.

Nel Campionato Europeo Rally sarà invece il vicentino Alberto Battistolli, già nelle file di ACI Team Italia la scorsa stagione, a vestire la propria vettura con i colori del team tricolore.

IL PROGETTO

Con la realizzazione del “Progetto ACI Team Italia” la Federazione si prefigge l’obiettivo di rilanciare i giovani piloti italiani a livello internazionale.

L’idea guida è quella di selezionare un gruppo di giovani atleti e seguirli, per valorizzare la loro carriera. In questa attività si curano gli aspetti atletici, tecnico sportivi e mentali. I membri della Nazionale devono essere campioni nella vita come nello sport. Un team di professionisti segue la loro carriera agonistica e li affianca nelle loro attività, curando il loro profilo sportivo sotto ogni aspetto. Dalle caratteristiche psico-fisiche alle qualità tecniche e atletiche.

Entrano a far parte dei programmi sulla sicurezza stradale dell’Automobile Club d’Italia e diventano testimonial negli incontri organizzati annualmente nelle scuole italiane.

I ragazzi vengono affiancati anche nelle attività di promozione della loro immagine. Una parte rilevante del programma riguarda quindi lo sviluppo del singolo profilo sotto l’aspetto della comunicazione, con piani di formazione specifici per completare la loro figura sportivo-professionale. Particolare attenzione è rivolta alle pubbliche relazioni e nei rapporti con stampa e sponsor.