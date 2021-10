L’ACI Monza Rally ha reso noto il programma dell’edizione 2021. Il tempio della velocità e le valli bergamasche saranno ancora protagoniste come accaduto nel 2020 quando, per la prima volta, questo appuntamento ha completato il FIA World Rally Championship.

Programma ACI Monza Rally 2021, tra strada ed autodromo

Saranno 254,46 i chilometri cronometrati, intervallati in 16 tappe. Si inizierà giovedì con lo Shakedown che scatterà nei pressi della della curva Alboreto, mentre l’evento vero e proprio inizierà venerdì mattina alle 7.30 con la PS Gerosa 1. Altre tre prove si svolgeranno sulle strade lombarde, mentre nel resto della giornata è previsto il ritorno in Autodromo per completare in notturna il programma grazie ad altre tre stage.

Sabato mattina si ripartirà con la ‘San Fermo 1’ e ‘Selvino 1’, rispettivamente previste alle 7.15 ed alle 8.15. Le due frazioni citate si ripeteranno nelle ore seguenti, mentre il pomeriggio sarà dedicato all’interno del Parco di Monza con altre due speciali. Il finale, come accaduto nel 2020, si terrà esclusivamente a Monza in circuito con tre prove che molto probabilmente eleggeranno il campione 2021.

Il gallese Elfyn Evans (Toyota) cercherà in tutti i modi di giocarsi il Mondiale in Italia, terra che lo scorso anno ha incoronato il teammate Sebastien Ogier. Il gallese sbagliò nelle valli lombarde e perse ogni possibilità di successo dopo il secondo girono. Il mix tra Monza e le strade pubbliche è piaciuto molto a tutti nel 2021 ed hanno permesso all’ACI Monza Rally di tornare nel programma del WRC per chiudere anche quest’anno.

Ricordiamo che il secondo round nel Bel Paese rimpiazza a tutti gli effetti la prova che si sarebbe dovuta tenere in Giappone. L’emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a modificare i piani ed a sposare ancora l’Italia con una gara che, tra le altre cose, sarà aperta agli appassionati.

Luca Pellegrini