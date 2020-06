La Porsche Mobil 1 Supercup ha reso noto il nuovo calendario per il 2020, modificato per l’emergenza sanitaria in corso. Saranno otto le prove in questo campionato, da Spielberg a Monza. Tutte le prove si terranno in Europa negli stessi fine settimane in cui si terranno le prove della Formula 1.

Per questo motivo, il 5 luglio la stagione scatterà dall’Austria a Spielberg, circuito che ospiterà una seconda corsa nel week-end del 12 luglio. Una settimana dopo, Budapest accoglierà le Porsche per il terzo atto del 2020 prima della doppia trasferta britannica di Silverstone. Nel Regno Unito, il due ed il nove di agosto, si svolgeranno il quarto ed il quinto evento, mentre Barcellona, Spa-Francorchamps e Monza completeranno il nuovo calendario della serie. Il 16 agosto è indetto il round del Montmelò, il 30 la tappa nelle Ardenne di Spa ed il 6 settembre il championship decider nel tempio della velocità.

Montecarlo e Zandvoort non compaiono più all’interno dei programmi della categoria che inizierà con tre mesi di ritardo.

Luca Pellegrini