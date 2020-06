Scendono a sei le competizioni presenti nel nuovo calendario della Porsche Carrera Cup Italia 2020. L’emergenza sanitaria ha infatti modificato tutti i piani della serie tricolore, che sarebbe dovuta iniziare da Monza a metà maggio.

Il 19 luglio l’opening round si terrà al Mugello, prima di spostarsi in Emilia Romagna per un appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Dopo il round del 2 agosto, il monomarca italiano della prestigiosa casa di Stoccarda affronterà una prova sul circuito di Imola nel week-end del 30 agosto. Vallelunga accoglierà le vetture tedesche il 20 settembre prima di un nuovo round dal Mugello nel fine settimana del 4 ottobre. Monza resta la sede della finale della stagione il 18 ottobre, ma non ospiterà il Porsche Festival. La manifestazione della famiglia del famoso brand di Stoccarda non si svolgerà in questo 2020, ma sarà riproposta per il prossimo anno.

Nel 2021 il nuovo Porsche Experience Center, l’ottavo ed il più grande al mondo, accoglierà il festival che si sarebbe dovuto tenere nel Tempio della Velocità nel week-end dell’11 ottobre. Questa struttura, lo ricordiamo, è stata realizzata presso l’autodromo di Franciacorta, totalmente ristrutturato ed inaugurato per la prossima primavera.

Ecco il nuovo calendario della Porsche Carrera Cup Italia 2020:

17-19 luglio Mugello, 31 luglio-2 agosto Misano, 28-30 agosto: Imola, 18-20 settembre Vallelunga, 2-4 ottobre Mugello, 6-8 novembre Monza.

Luca Pellegrini