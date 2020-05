Nell’attesa di scendere in pista dal vivo, tutto è pronto per la terza edizione Porsche Esports Carrera Cup Italia, da non perdere!

Il successo delle prime due stagioni del campionato virtuale, che gareggiava in parallelo alle prove della Carrera Cup Italia, viene riproposto nel 2020. Prima dell’inizio del campionato vero e proprio, sia virtuale che reale, ci sarà un “prologo” dove, tra gli altri, si sfideranno alcuni piloti reali. 20 auto si contenderanno le sei prove in programma, dieci riservate ai professionisti del simulatore e dieci ai protagonisti della Carrera Cup Italia. Tra i nomi spiccano infatti personaggi noti del monomarca come il campione in carica Simone Iaquinta. Gianmarco Quaresmini, vincitore della Carrera Cup Italia nel 2018 ed il giovane Diego Bertonelli sono altri due nomi nell’entry list insieme al pilota GT David Fumanelli.

Quando si tiene la Porsche Esports?

Da venerdì 8 maggio per sei settimane consecutive tutte le competizioni saranno visibili sul canale Sky Sport Arena, a partire dalle ore 19:00. La stagione esordirà a Monza prima di toccare le location virtuali di Imola, Nordschleife, Mugello, Misano, Mugello e Vallelunga. L’evento al Nuerburgring sarà la chicca del calendario, un evento unico che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Assetto Corsa è la piattaforma scelta per la Porsche Esports, promossa dal campionato ufficiale e da Ak Informatica. Ogni “week-end” di gara sarà composto da un turno di libere della durata di 1h, seguiranno poi 15 minuti di qualifica e una competizione secca di 28 minuti più un giro.

Queste settimane saranno dunque un degno antipasto per la Porsche Esports Carrera Cup, un campionato che in questi anni ha raccolto tantissimi appassionati in giro per tutta Italia. Enzo Bonito, nel 2018 e Danilo Santoro nel 2019 sono stati i primi due vincitori della manifestazione che, lo ricordiamo, prevede ogni finale direttamente in autodromo con la vera Carrera Cup Italia.

Luca Pellegrini