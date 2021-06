Dal Misano World Circuit Marco Simoncelli scatta l’edizione 2021 della Porsche Carrera Cup Italia. Le emozioni sono assicurate in quello che sarà il 15° anno di una delle categorie più avvincenti del ‘Bel Paese’.

L’incertezza regna alla vigilia di una campionato che vedrà in pista per l’ultimo anno le ‘vecchie vetture’, rimpiazzate a partire dal 2022 dal nuovo modello che gareggia attualmente nella Supercup ed in alcune categorie nazionali.

Carrera Cup Italia: tre nomi su tutti

In Romagna lo spettacolo è assicurato in un campionato in cui sono molti i pretendenti per il successo. Ai nastri di partenza evidenziamo tre nomi anche se solo due piloti parteciperanno a tutto il 2021. Il primo è Simone Iaquinta. Il 30enne, a segno nel 2019 e nel 2020 cerca il tris in una stagione in cui sarà protagonista anche della Supercup con il team Dinamic Motorsport.

Ad insidiarlo ci sarà Gianmarco Quaresmini, alfiere del team Tsunami. Quest’ultimo ha già trionfato nel 2018 ed ha completato al terzo posto un’incredibile 2020 che si è deciso negli ultimi chilometri del final round di Monza. Un altro da tenere in considerazione per il titolo è senza dubbio Alberto Cerqui, veterano della serie. Il portacolori del Q8 Hi Perform ritorna nella categoria che lo vide secondo nel ‘lontano’ 2013, edizione in cui a trionfare fu Enrico Fulgenzi.

Molti interessanti outsider in pista

Sono molti gli outsider in una Porsche Carrera Cup che come sempre ci regalerà spettacolo. Oltre a Dinamic Motorsport ed a Tsundami attenzione ad Ombra con Stefano Gattuso ed ad Aldo Festante che, dopo una stagione di apprendistato, è chiamato all’attacco. Dopo aver vinto nel 2019 la Michelin Cup occhi puntati anche su Marco Cassarà, pilota di riferimento del Raptor Engineering.

Occhi puntati anche su Benedetto Strignano (AB Racing), Marzio Moretti (Bonaldi) ed alle due Porsche del Ghinzani Arco Motorsport con Daniele Cazzaniga e Federico Malvestiti, volti che possono ben figurare da Misano a Monza, ultimo atto della Carrera Cup Italia 2021.

Luca Pellegrini